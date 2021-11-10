Сексуальные мускулы и милые животные – идеальный тандем от австралийских пожарных!

Ежегодно австралийские пожарные раздеваются ради благого дела – спасают флору и фауну. К 2022 году они подготовили новый календарь, для которого снялись топлес вместе с очаровательными животными.
Мускулистые мачо демонстрируют накаченные тела, призывая народ к спасению природы и обитателей планеты. Их цель — поспособствовать благу живых существ. Тематический выпуск календаря осуществляется уже 29-й раз.
В создании календаря на 2022 год участвуют как старые, так и новые лица. Все они — работники пожарной охраны, которые способны не только подавлять необузданную стихию огня, но и притягивать восхищенные взгляды.
Вырученные деньги от продажи справочного материала идут на благотворительность. На этот раз покупателям доступны пять форматов издания на тему братьев наших меньших: классический, с кошками, с собаками, с лошадьми, с разными животными.
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Директор Австралийского календаря пожарных Дэвид Роджерс отметил, что в этом году пожертвования будут ориентированы на помощь общественным группам, которые спасают и лечат попавших в беду животных, пишет Dni.ru.
Незаметная работа, которую делают многие из этих добровольческих организаций, просто выдающаяся,
— уточнил руководитель.
Организаторы издания отмечают, что создание календаря не всегда проходит гладко. Для работы над справочным материалом намеренно подбирают лучших пожарных. К животным тоже высокие требования — они должны хорошо вести себя на фотосессиях и съемках рекламных видеороликов.
Авторы Австралийского календаря пожарных признаются, что кастинг домашних питомцев для участия в проекте длился месяц. Из разных уголков мира поступило более 5000 снимков разнообразных животных. В этом году в числе желающих показать миру свою кошку была даже москвичка. Ради календаря она хотела прилететь вместе с пушистым зверьком из России в Австралию.
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