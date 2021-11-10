Гадалка Кирсти Тиммер опровергает слухи в СМИ: в моем интернет-магазине продается только ручная работа

«Если сапоги китайского производства, которые стоят 20 евро в магазине в Лондоне, стоят в Эстонии 140 евро, то это не мошенничество, это торговля», - говорит гадалка. «У нас есть магазины, полные гаджетов, которые заказываются из Китая и продаются в десять раз дороже, но это никого не волнует», - говорит Кирсти Тиммер. Она также утверждает, что в ее интернет-магазине нет перепродаваемых вещей, и все сделано вручную.