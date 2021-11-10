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Гадалка Кирсти Тиммер опровергает слухи в СМИ: в моем интернет-магазине продается только ручная работа

Kirsti Valdstein-Timmer. ФОТО: Madis Sinivee

«Если сапоги китайского производства, которые стоят 20 евро в магазине в Лондоне, стоят в Эстонии 140 евро, то это не мошенничество, это торговля», - говорит гадалка. «У нас есть магазины, полные гаджетов, которые заказываются из Китая и продаются в десять раз дороже, но это никого не волнует», - говорит Кирсти Тиммер. Она также утверждает, что в ее интернет-магазине нет перепродаваемых вещей, и все сделано вручную.

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«Гадалка Кирсти Тиммер покупает за дешево основу для зеркала в интернет-магазине, добавляет туда само зеркало, «защитную энергию» и значительно увеличивает цену», - пишет Kroonika.

Основа для зеркала уж очень похожа на продаваемое на Aliexpress и стоит всего пару евро, а за зеркало Тиммер придется отдать 50 евро, пишет Elu24.

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