Лолита экстремально похудела: такой мы ее еще не видели!

57-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена в отеле напротив бассейна. Певица станцевала на камеру под песню артистки Светланы Лободы в купальнике с анималистичным принтом и молнией в области декольте. На размещенных кадрах Милявская держит в руках швабру и делает вид, что моет полы.

«Улетая, решила убрать за собой», — подписала исполнительница публикацию, которая набрала 718 тысяч просмотров. Подписчики восхитились фигурой похудевшей звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Вот это фигура!», «Красотка наша», «Лолита — вы шикарна», «Обалденная», «Как всегда прекрасна», «Стройная красотка», — высказывались фанаты, пишет Lenta.ru.