КАК ЭТО БЫЛО ⟩ За что расправились с бывшим вице-мэром Таллинна в самом центре столицы

Жизнь в окрестностях Центрального рынка Таллинна была особенно неспокойна в и без того суровые 1990-е. 12 октября 1999 года около 10 часов утра в подъезде дома по адресу Ластекоду, 26 пятью выстрелами был убит бывший вице-мэр Таллинна Майт Метсамаа (Центристская партия).

Неудачи преследовали Метсамаа и раньше

В то время Майт Метсамаа был известен не только как политик и бизнесмен, но и как злостный нарушитель правил дорожного движения. Многие жители Табасалу не раз отмечали, что мужчина часто садился за руль своего черного Mercedes с регистрационным номером 666ESS в нетрезвом состоянии и превышал скоростной режим.

1 января 1993 года автомобиль Метсамаа на большой скорости перевернулся на бульваре Мере в Таллинне. Из машины выпал и погиб 11-летний ребенок его знакомых. В крови водителя после празднования Нового года был обнаружен алкоголь. В тот раз родители погибшего ребенка не стали выдвигать обвинения против Метсамаа.

Авария с участием Майта Метсамаа на Раннамыйза-теэ, 03.07.1999 ФОТО: Küllike Rooväli

В июле 1999 года политик стал виновником ДТП с двумя погибшими – Кристьяном (22) и Игорем (47). Майт Метсамаа мчался на своем Mercedes S-класса во время ливня из Табасалу в Таллинн. Автомобиль, ехавший со скоростью превышавшей разрешенную в три раза, выехал с полосы и врезался три автомобиля. Существовало предположение, что превышая скорость, Майт Метсамаа уже тогда пытался уйти от киллеров, однако такая версия в итоге ничем не была подтверждена.

В аварии с участием Майта Метсамаа на Раннамыйза-теэ погибли двое, 03.07.1999 ФОТО: Küllike Rooväli

Политик и предприниматель

В марте 1998 года Майт Метсамаа подал заявление об уходе тогдашнему мэру Иви Ээнмаа, которую беспокоило то, что он не справлялся с задачей наладить работу в столичном жилищном хозяйстве. Существовало мнение, что Центральный рынок использовался как скрытый источник финансирования Центристской партии, но эти утверждения, остававшийся еще некоторое время на посту вице-мэр, опровергал.

Также Метсамаа был совладельцем успешной в то время туристической фирмы Baltic Tours.

Предвыборная реклама Майта Метсамаа в Таллинне, 17.02.1999 ФОТО: Peeter Langovits

День убийства

Утром 12 октября супруга политика и предпринимателя Ане Метсамаа привезла его на встречу с директором Центрального рынка Вадиом Полищуком, однако последнего на месте не оказалось. Поскольку у Метсамаа помимо супруги имелась и живущая неподалеку от рынка любовница Кади Вильяк, он решил зайти к ней в гости. Как только он вошел в подъезд дома по улице Ластекоду, 26, со второго этажа спустился киллер и выстрелил в Метсамаа пять раз.

Из дома по адресу Ластекоду, 26 выносят тело убитого Майта Метсамаа ФОТО: Toomas Huik

Как выяснило следствие, заказчиком убийства был исполнительный директор Центрального рынка Вадим Полищук, который для поиска киллера обратился к своему телохранителю Валерию Кузнецову. Последний нашел через бывшего охранника рынка Сергея Норманова исполнителя – безработного наркомана Андрея Дудочкина (25). За день до убийства Норманов показал киллеру, кого следовало убрать и передал ему пистолет с глушителем. За убийство Дудочкин получил около 1000 долларов.

Место убийства Майта Метсамаа в подъезде дома по адресу Ластекоду, 26 ФОТО: Toomas Huik

Две пули попали Майту Метсамаа в голову, еще три – в туловище. Убийца Дудочкин выбежал на улицу, выбросил пистолет в мусорный контейнер и направился к Норманову. Последний позднее забрал пистолет и отвез его к себе домой. Весной 2000 года Сергей Норманов перепрятал оружие на даче у своей матери. Оружие так и не было найдено.

Сам Вадим Полищук также пришел на похороны Майта Метсамаа ФОТО: Toomas Huik

Самым вероятным мотивом заказного убийства была приватизация Центрального рынка, в которой ключевую роль играл состоявший в его совете бывший вице-мэр Таллинна Майт Метсамаа.

Одно из задержаний директора Центрального рынка Вадима Полищука, 27.10.2000 ФОТО: Toomas Huik

Полищук и сам становился жертвой покушения

7 ноября 1999 года в ходе покушения на руководителя таллиннского Центрального рынка Вадима Полищука преступники выпустили из проезжающего автомобиля семь пуль. Операция по спасению жизни Полищука продолжалась четыре часа, врачи нашли в его теле четыре пули, а также насчитали три сквозных ранения.

В ноябре 2004 года суд признал Вадима Полищука виновным в организации убийства Майта Метсамаа, приговорил его к 9 годам тюрьмы и взял под стражу прямо в зале суда.

10 мая 2011 года суд освободил Полищука, осужденного за организацию убийства бывшего вице-мэра Таллинна Майта Метсамаа. Дудочкин, Норманов и Кузнецов были также освобождены из тюрьмы досрочно.

До очередных выборов оставалось несколько дней

Спустя несколько дней после убийства Майта Метсамаа, 17 октября 1999 состоялись выборы в органы местных самоуправлений.