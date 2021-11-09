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Писатель Юку-Калле Райд: «В кругу отечественных музыкантов и прочих пьяниц старая цыганка Кирсти Тиммер в цене»

Радиоведущая Кирсти Тиммер. ФОТО: Viktor Burkivski

Писатель издания KesKus Ахто Мульд (Юку-Калле Райд) написал, как известная в светском обществе гадалка Кирсти Тиммер раскладывает карты и делает свои предсказания.

Кирсти Тиммер, как известно, каждый год издает книгу, которая должна рассказывать как о хорошем, так и о плохом в будущем. «В кругу отечественных музыкантов и прочих пьяниц старая цыганка Кристи Тиммер в цене», - пишет мужчина.

«Знатоки сидят за столом и распивают литровую бутылку водки, половина которой уже выпита. Вдруг прибывает Кирсти, вся в рождественских украшениях, на каждом пальце по три-четыре кольца с камушками, волосы растрепаны, взгляд в поволокой, как у ветхозаветного пророка.

Затем Кирсти достает из бюстгальтера колоду карт, тасует карты и раскладывает пасьянс, после чего кричит могильные голосом: «Товарищи! Карты ясно показывают, что у вас кончается водка! Максимум через пол-литра бутылка будет пустой!»

Мужики негодуют, откуда она все знает! И просят: «Дай совет, умоляю тебя. Что делать? Что вообще делать? Как так жить?»

Кирсти снова раскладывает пасьянс и загадочно говорит: «Товарищи! Карты четко говорят, что один из вас должен пойти в магазин и принести новый литр водки!»

По словам музыкантов и пьяниц, Тиммер никогда не ошибалась в своих прогнозах, поэтому во многих компаниях ее глубоко уважают, как настоящего экстрасенса или президента Рюйтеля.

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