Машина времени: битву 1700 года во всех деталях можно будет увидеть в субботу в Нарве

В этой битве победил молодой шведский король Карл ХII со своей одиннадцатитысячной армией, несмотря на превосходящую почти в четыре раза по численности армию противника, передает официальный сайт Нарвы.

В связи с историческим фестивалем в пятницу в Нарвском колледже и в субботу в Нарвском замке будет проходить мероприятие «Нарвский Рубеж».

Цель мероприятия: осветить статус и самобытность Нарвского региона как приграничного района и места встреч великих держав, языков и идентичностей на протяжении всей истории. Основное внимание будет уделяться шведскому периоду. В мероприятии примут участие исследователи и артисты из Швеции, Финляндии и Эстонии.

Исторический фестиваль начинается в субботу в 10:00 в Нарвском замке в зале Reconditorium с международной конференции «Нарвский Рубеж». В 13:00 все приглашаются на бесплатный концерт шведских и эстонских бардов, которые представят вам шведскую и эстонскую бардовскую музыку и песни XVII века и более позднего времени. В 15:00 в западном дворе замка состоится историческое фехтование, а в 16:00 начнется главное событие фестиваля - историческая реконструкция сражения 1700 года.

Вход на все мероприятия бесплатный, но необходим COVID-сертификат. Для участия в конференции и концерте в Нарвском замке требуется предварительная регистрация.