Ксения Собчак с издевкой попросила прощения у людей

Блондинка в издевательском тоне обратилась к публике. «Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали, чтобы я сделала», - начала Собчак.

После чего призвала народ смириться - она такая, какая есть. И не намерена меняться в угоду чьим-то симпатиям.