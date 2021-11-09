Вт, 9.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ксения Собчак с издевкой попросила прощения у людей

Ксения Собчак ФОТО: Инстаграм

Ксения Собчак в эфире скандального шоу «Пусть говорят» на Первом канале обратилась к зрителям. В колкой манере телеведущая попросила прощения у них. При этом заявила, что делает это от чистого сердца, сообщает KP.ru.

Блондинка в издевательском тоне обратилась к публике. «Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали, чтобы я сделала», - начала Собчак.

После чего призвала народ смириться - она такая, какая есть. И не намерена меняться в угоду чьим-то симпатиям.

«Просто примите тот факт, что я живу свою жизнь для себя и, наверное, в этом моя большая вина перед вами. Я за это извиняюсь. Но я, правда, так чувствую, я, правда, считаю, что человек приходит один и уходит один. И жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители. Он должен для себя. Простите меня за то, что я живу так», - резюмировала знаменитость.

НАВЕРХ
Back