«Не повторяйте наших ошибок!»: надышавшегося угарным газом сына известного радиоведущего Бориса Горского увезла скорая

«Поучительная история. Ночка выдалась у нас в семье веселая. Борисыч (мой сын) пошел в душ последним. Я уже почти заснул, когда слишком громкий стук, вернее грохот, из ванной выдернул меня из сна. Пошел поинтересоваться, в чем дело. А там тишина! Ну, дальше барабанная дробь в дверь и странное ощущение, что все происходит в каком-то фильме. Уже почти созрел, чтобы выломать дверь. Но вдруг она открылась. Борисыч каким-то чудом ее открыл и пополз по стене, теряя сознание.

Я вытащил его в коридор. Он слабо реагировал на происходящее. Не отвечал на вопросы и был явно дезориентирован. Тут у меня уже почти прояснилось, что с ним происходит.

Звоним в скорую. Через несколько минут приезжает бригада, которая сделала все замеры по Борисычу, а заодно «понюхали» воздух прибором. Оказалось, что в квартире полно угарного газа. Открываем окна, впускаем ноябрьский воздух в квартиру.

У Борисыча пониженная сатурация. Его увозят в больницу. Сделать допанализы и покормить кислородом. В связи с этим, хочу в очередной раз выразить благодарность нашей скорой за грамотную работу и адекватные выводы. В 6,45 Борисыча выпроводили из больницы с вердиктом «здоров».

Да, друзья! У нас газовая колонка. Мы ее устанавливали новой лет 17 назад, хотя газовое оборудование надо менять каждые 15 лет. Дураки, что не поменяли - раз.

Два: на фига нам датчик угарного газа? Дураки. А вот оно, как оказывается, происходит. Причем, у нас никаких симптомов. Значит концентрация была преимущественно в ванной комнате. Но датчик у скорой показал наличие газа во всех комнатах.

Теперь фантазия предлагает разные черные сценарии того, как бы это могло быть. Мы могли быть в отъезде. Мы могли все спать. Да еще много чего могло бы быть.

Выводы: увы, но жареный петух для нас - главная птица! И в данном случае мы очень легко отделались. Повезло!

Газовое оборудование под замену в ближайшие дни. И датчики угарного газа устанавливаем обязательно.