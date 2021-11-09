Против ТНТ возбудили уголовное дело из-за поцелуя Дениса Дорохова с мужчиной на шоу «Игра»

Однако, как сообщают журналисты, против ТНТ теперь завели уголовное дело. Телеканал обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Дело возбуждено уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району Москвы.

Напомним, что Денис Дорохов играл в скетче невесту, а Александр Панекин – жениха. Оба были одеты соответствующе и кружились в романтическом танце, пока внезапно не слились в страстном поцелуе. Жюри было шокировано смелостью комиков, а зал взорвался от смеха. Поцелуй молодоженов длился несколько секунд, но успел возмутить блюстителей морали.

ФОТО: скриншот видео

Сами артисты, ожидая, что их могут понять неверно, поспешили предупредить прямо на сцене – они лишь играют свои роли и готовы на все ради юмористического эффекта. Только вот энтузиазм комиков оценили немногие. Так, например, Гарик Мартиросян был сконфужен происшедшим.

«Что происходит в мире юмора? Разрушение и расширение горизонтов юмора. Какое у меня отношение к этому? Другой вопрос. Я человек консервативный, для меня это перегиб», – говорил шоумен в интервью Денису Ковальскому.

К слову, сейчас проект «Игра» находится на паузе, по официальной версии, из-за тяжелой ситуации с пандемии. В съемках участвуют десятки людей, поэтому организаторы решили обезопасить команду. Впрочем, в эфире не появятся и уже отснятые программы.