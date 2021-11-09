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Представляющая Эстонию на конкурсе Miss Global 2021 красотка поделилась горячим снимком

Мэрилин Нау ФОТО: Erakogu

Мэрилин Нау, которая будет представлять Эстонию на конкурсе Miss Global в этом месяце, известна своей любовью к гламуру. Светская львица разместила в Instagram фотографию, хорошо отражающую эту любовь.

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В начале июля Мэрилин Нау объявила, что примет участие в международном конкурсе, где с гордостью представляет Эстонию. «Это официально! – радовалась Нау в Instagram. – Я буду представлять Эстонию на конкурсе Miss Global 2021 в Индонезии с 30 августа по 13 сентября». Однако через несколько часов красавица объявила, что конкурс перенесен и пройдет с 5 по 20 ноября. Это было связано с тем, что ситуация с коронавирусом в Азии в то время ухудшилась и было невозможно провести крупное мероприятие по соображениям безопасности.

Мэрилин Нау опубликовала в соцсетях потрясающую фотографию. На ней светская львица предстала в прекрасном вечернем платье с сексуальным разрезом.

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