Представляющая Эстонию на конкурсе Miss Global 2021 красотка поделилась горячим снимком

В начале июля Мэрилин Нау объявила, что примет участие в международном конкурсе, где с гордостью представляет Эстонию. «Это официально! – радовалась Нау в Instagram. – Я буду представлять Эстонию на конкурсе Miss Global 2021 в Индонезии с 30 августа по 13 сентября». Однако через несколько часов красавица объявила, что конкурс перенесен и пройдет с 5 по 20 ноября. Это было связано с тем, что ситуация с коронавирусом в Азии в то время ухудшилась и было невозможно провести крупное мероприятие по соображениям безопасности.