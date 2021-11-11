Украинский борщ - одно из ваших любимых блюд? ТОП кафе и ресторанов Таллинна, где подают любимый всеми суп

Сегодня мы решили вспомнить это любимое украинское (или русское - тут кому как больше нравится) блюдо - борщ. Этот суп есть, наверное, почти во всех заведениях Эстонии, но цены на него могут сильно отличаться. Предлагаем вам девять мест общепита Таллинна, где подают борщ.

Наш ТОП-9 мест

Restoran Stroganoff

Тут можно отведать борщ à la Stroganoff с говядиной - 6 евро за порцию, а если попадете на дневное предложение - то всего за 3 евро.

Odessa Pereresto

Тут украинский красный борщ с пампушками стоит 6,50 евро, но стоит учесть, что ресторан находится в Старом городе.

Rukkilill Kohvik

Украинский борщ в этом заведении обойдется вам в 7,50 евро.

Pelm

Борщ à la Pelm с говядиной стоит 7,90 евро. К нему вам подадут домашний хлеб с вкусным сливочным маслом.

Grabli

Здесь можно отведать борщ за 4,50 евро, а если он есть в обеденном предложении, то всего за 1,90 евро.

Talleke ja Pullike

В заведение, которое расположено в районе Какумяэ, за гетманский борщ с пирожком вы заплатите 6,90 евро.

Troika Restoran

Борщ по-деревенски стоит 7,10 евро, но, помимо вкусного обеда, в этом ресторане вы насладитесь невероятной атмосферой а-ля рюс.

Ресторан Tchaikovsky

А вот в этом ресторане за порцию борща «Чайковский» придется отдать ни много ни мало, а 15 евро.

Ресторан GLORIA

Рекордсмен по цене за порцию борща среди всех ресторанов Таллинна - 18 евро. Борщ в меню этого ресторана присутствует аж с 1937 года, а бульон для него варится, как утверждает владелец «Глории» Димитрий Демьянов, 24 часа!