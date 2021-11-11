Многие из нас не обедают дома, а идут в кафе или ресторан, чтобы взять, как принято, первое, второе и компот. И в качестве первого и сытного блюда часто выбирается борщ. Особенно его любят мужчины.
Украинский борщ - одно из ваших любимых блюд? ТОП кафе и ресторанов Таллинна, где подают любимый всеми суп
Сегодня мы решили вспомнить это любимое украинское (или русское - тут кому как больше нравится) блюдо - борщ. Этот суп есть, наверное, почти во всех заведениях Эстонии, но цены на него могут сильно отличаться. Предлагаем вам девять мест общепита Таллинна, где подают борщ.
Наш ТОП-9 мест
Restoran Stroganoff
Тут можно отведать борщ à la Stroganoff с говядиной - 6 евро за порцию, а если попадете на дневное предложение - то всего за 3 евро.
Odessa Pereresto
Тут украинский красный борщ с пампушками стоит 6,50 евро, но стоит учесть, что ресторан находится в Старом городе.
Rukkilill Kohvik
Украинский борщ в этом заведении обойдется вам в 7,50 евро.
Pelm
Борщ à la Pelm с говядиной стоит 7,90 евро. К нему вам подадут домашний хлеб с вкусным сливочным маслом.
Grabli
Здесь можно отведать борщ за 4,50 евро, а если он есть в обеденном предложении, то всего за 1,90 евро.
Talleke ja Pullike
В заведение, которое расположено в районе Какумяэ, за гетманский борщ с пирожком вы заплатите 6,90 евро.
Troika Restoran
Борщ по-деревенски стоит 7,10 евро, но, помимо вкусного обеда, в этом ресторане вы насладитесь невероятной атмосферой а-ля рюс.
Ресторан Tchaikovsky
А вот в этом ресторане за порцию борща «Чайковский» придется отдать ни много ни мало, а 15 евро.
Ресторан GLORIA
Рекордсмен по цене за порцию борща среди всех ресторанов Таллинна - 18 евро. Борщ в меню этого ресторана присутствует аж с 1937 года, а бульон для него варится, как утверждает владелец «Глории» Димитрий Демьянов, 24 часа!
Вы знаете другие рестораны и кафе, где есть борщ?