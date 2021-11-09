Фото полиции: узнайте, как видят пожилые водители в темноте

«Задумывался ли ты когда-нибудь о том, почему пожилые люди зачастую не хотят управлять автомобилем в темное время суток», - написано в посте.

Диаметр зрачка глаза влияет на зрение и с возрастом зрачок уменьшается, а также становится менее восприимчивым к происходящим в окружающем пространстве изменениям. С возрастом сужается и поле зрения человека.

Как повысить свою безопасность на дороге, будучи за рулем автомобиля в темное время суток:

До начала движения очисти стекла автомобиля как снаружи, так и внутри

Протри фары

Уменьши дополнительное освещение в автомобиле

Держи скорость согласно видимости

По возможности используй дальний свет фар

Если ты в темноте хорошо видишь, это не означает, что водители видят тебя хорошо!

Смотрите картинку!