Фото полиции: узнайте, как видят пожилые водители в темноте
Центр управления дорожным движением Эстонии опубликовал у себя в Facebook картинку того, как люди более старшего возраста видят в темноте.
Центр управления дорожным движением Эстонии опубликовал у себя в Facebook картинку того, как люди более старшего возраста видят в темноте.
«Задумывался ли ты когда-нибудь о том, почему пожилые люди зачастую не хотят управлять автомобилем в темное время суток», - написано в посте.
Диаметр зрачка глаза влияет на зрение и с возрастом зрачок уменьшается, а также становится менее восприимчивым к происходящим в окружающем пространстве изменениям. С возрастом сужается и поле зрения человека.
Как повысить свою безопасность на дороге, будучи за рулем автомобиля в темное время суток:
Если ты в темноте хорошо видишь, это не означает, что водители видят тебя хорошо!
Смотрите картинку!