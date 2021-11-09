Лазарев обозвал Баскова «затычкой в каждой бочке»

В ходе совместного номера исполнителя Миши Марвина и рэпера Natan Басков решил присоединиться к ним, после поинтересовался у Лазарева, не испортил ли он выступление. Лазарев заявил, что Басков постоянно хочет напомнить о своей персоне и назвал музыканта «затычкой в каждой бочке». «Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть?» — спросил Лазарев, пишет Lenta.ru.