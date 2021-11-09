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Лазарев обозвал Баскова «затычкой в каждой бочке»

Николай Басков ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

Российские певцы Николай Басков и Сергей Лазарев поскандалили в эфире музыкального телешоу «Дуэты», которое они ведут на канале «Россия 1». Запись выпуска передачи была опубликована на YouTube.

В ходе совместного номера исполнителя Миши Марвина и рэпера Natan Басков решил присоединиться к ним, после поинтересовался у Лазарева, не испортил ли он выступление. Лазарев заявил, что Басков постоянно хочет напомнить о своей персоне и назвал музыканта «затычкой в каждой бочке». «Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть?» — спросил Лазарев, пишет Lenta.ru.

Басков объяснил свое желание поучаствовать в номере артистов тем, что у него «душа поет». «Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой?» — отметил он. Однако Лазарев остался недоволен и подчеркнул, что Басков все-таки испортил выступление.

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