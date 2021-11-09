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Скончался звезда «Дюны» и «Квантового скачка» Дин Стоквелл

Дин Стоквелл ФОТО: Filmikaader

Американский актер Дин Стоквелл, известный по сериалу «Квантовый скачок» и фильму «Дюна» 1984 года, скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Deadline со ссылкой на представителя его семьи.

Актерская карьера Стоквелла длилась более 70 лет. Впервые он появился на экране в 1945 году, сыграв с Фрэнком Синатрой и Джином Келли. В 1984-м звезда исполнил роль доктора Веллингтона Юэ, предавшего Дом Атрейдесов, в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна». Позже он снялся в картине Дэвида Линча «Синий бархат», правда, в эпизодической роли наркодилера, пишет Starhit.

Всемирно популярен Дин стал после работы в фантастическом телесериале «Квантовый скачок». За роль Эла Калавичи актер получил звезду на Голливудской аллее славы. Карьеру Стоквелл завершил в 2014 году.

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