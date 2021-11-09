Скончался звезда «Дюны» и «Квантового скачка» Дин Стоквелл

Актерская карьера Стоквелла длилась более 70 лет. Впервые он появился на экране в 1945 году, сыграв с Фрэнком Синатрой и Джином Келли. В 1984-м звезда исполнил роль доктора Веллингтона Юэ, предавшего Дом Атрейдесов, в экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна». Позже он снялся в картине Дэвида Линча «Синий бархат», правда, в эпизодической роли наркодилера, пишет Starhit.