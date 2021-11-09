Названы блюда, приближающие преждевременную смерть

Жареные блюда увеличивают риск преждевременной смерти не менее, чем на 7%. К такому выводу на этот раз пришли американские ученые, сообщает CNN со ссылкой на исследование.

Специалисты провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. В течение целых 18 лет ученые оценивали влияние на их здоровье различных продуктов. В результате выяснилось, что те, кто ежедневно съедал хотя бы одну порцию жареной пищи, на 8% чаще попадали в группу риска от болезней сердца.

— Если вы жарите рыбу, она может превращаться из полезной во вредную еду. Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти , — заявил доцент кафедры эпидемиологии в Университете штата Айова Вэй Бао.