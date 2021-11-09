Названы блюда, приближающие преждевременную смерть
Риск преждевременной смерти увеличивают продукты, побывавшие на сковородке, пишет Пятый канал.
Риск преждевременной смерти увеличивают продукты, побывавшие на сковородке, пишет Пятый канал.
Жареные блюда увеличивают риск преждевременной смерти не менее, чем на 7%. К такому выводу на этот раз пришли американские ученые, сообщает CNN со ссылкой на исследование.
Специалисты провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. В течение целых 18 лет ученые оценивали влияние на их здоровье различных продуктов. В результате выяснилось, что те, кто ежедневно съедал хотя бы одну порцию жареной пищи, на 8% чаще попадали в группу риска от болезней сердца.
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По его мнению, вред жареных блюд заключается в процессе их приготовления. Например, чтобы снизить негативный эффект для здоровья, стоит использовать оливковое масло.