Вт, 9.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Названы блюда, приближающие преждевременную смерть

Жареные блюда увеличивают риск преждевременной смерти. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Риск преждевременной смерти увеличивают продукты, побывавшие на сковородке, пишет Пятый канал.

Жареные блюда увеличивают риск преждевременной смерти не менее, чем на 7%. К такому выводу на этот раз пришли американские ученые, сообщает CNN со ссылкой на исследование.

Специалисты провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. В течение целых 18 лет ученые оценивали влияние на их здоровье различных продуктов. В результате выяснилось, что те, кто ежедневно съедал хотя бы одну порцию жареной пищи, на 8% чаще попадали в группу риска от болезней сердца.

Если вы жарите рыбу, она может превращаться из полезной во вредную еду. Чем реже вы едите такую пищу, тем ниже риск преждевременной смерти, — заявил доцент кафедры эпидемиологии в Университете штата Айова Вэй Бао.

По его мнению, вред жареных блюд заключается в процессе их приготовления. Например, чтобы снизить негативный эффект для здоровья, стоит использовать оливковое масло.

НАВЕРХ
Back