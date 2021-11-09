Вт, 9.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Человек-гора: 29-летний сын Елены Яковлевой растолстел до безобразия

Денис Шальных ФОТО: Скриншот видео Youtube

Накануне единственный сын Елены Яковлевой отпраздновал день рождения. Так как парень некоторое время назад «удалился» из популярной соцсети, порадовать поклонников известного фрика решила его нынешняя девушка, пишет eg.ru.

В Инстаграме возлюбленной Дениса Шальных появился снимок, который не на шутку взбудоражил Сеть. На опубликованном фото сын известной актрисы выглядит совершенно иначе, чем еще каких-то несколько месяцев назад. С тех самых пор, как парень удалился из Инстаграма, его внешность претерпела существенные изменения. По мнению многих интернет-пользователей, Денис располнел до безобразия и теперь его запросто можно назвать «человеком-горой».

И действительно, молодой человек, известный своей страстью к татуировкам, явно перестарался в стремлении нарастить мышечную массу. Любовь к бодибилдингу проснулась у Шальных после встречи с новой девушкой. Благодаря Светлане звездный отпрыск сбавил обороты и перестал украшать свое тело новыми наколками, а еще не на шутку увлекся спортивным питанием. Поначалу тело парня выглядело весьма привлекательно. Но, похоже, с недавних пор он перестал следовать диете, и теперь его внешность вызывает массу вопросов.

Каким образом Шальных так быстро увеличился в объемах – вопрос, ответить на который будет весьма непросто. Парень уже неоднократно заявлял, что не использует стероиды и прочие препараты, однако многие поклонники теперь уверены – сын прославленной артистки просто лукавит на этот счет.

Что же касается новой пассии Дениса Шальных, то со Светланой он стал жить после целой череды романов. Так, в 2017 году парень даже отправился в ЗАГС с тогдашней возлюбленной Викторией, но вскоре этот союз распался по вине самого Дениса. Как он потом признался, причиной развода стала его измена. Зато теперь Шальных не только счастлив в отношениях, но и с большой охотой занимается воспитанием своих питомцев – очаровательных котиков, которых он взял почти год назад из приюта для животных.

НАВЕРХ
Back