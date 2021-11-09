Человек-гора: 29-летний сын Елены Яковлевой растолстел до безобразия

В Инстаграме возлюбленной Дениса Шальных появился снимок, который не на шутку взбудоражил Сеть. На опубликованном фото сын известной актрисы выглядит совершенно иначе, чем еще каких-то несколько месяцев назад. С тех самых пор, как парень удалился из Инстаграма, его внешность претерпела существенные изменения. По мнению многих интернет-пользователей, Денис располнел до безобразия и теперь его запросто можно назвать «человеком-горой».

И действительно, молодой человек, известный своей страстью к татуировкам, явно перестарался в стремлении нарастить мышечную массу. Любовь к бодибилдингу проснулась у Шальных после встречи с новой девушкой. Благодаря Светлане звездный отпрыск сбавил обороты и перестал украшать свое тело новыми наколками, а еще не на шутку увлекся спортивным питанием. Поначалу тело парня выглядело весьма привлекательно. Но, похоже, с недавних пор он перестал следовать диете, и теперь его внешность вызывает массу вопросов.

Каким образом Шальных так быстро увеличился в объемах – вопрос, ответить на который будет весьма непросто. Парень уже неоднократно заявлял, что не использует стероиды и прочие препараты, однако многие поклонники теперь уверены – сын прославленной артистки просто лукавит на этот счет.