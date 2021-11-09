Причина развода с Мариной Александровой и роль в истории с ДТП Ефремова: признания Ивана Стебунова

Сейчас победитель 11-го сезона «Танцев со звездами» известен как примерный семьянин, однако в прошлом его осуждали за расставание с Мариной Александровой. Поначалу артисты скрывали истинные причины развода, но в итоге Иван Стебунов взял вину на себя.
Несколько лет Марина Александрова и Иван Стебунов использовали отговорки вроде «не сошлись характерами». Однако в 2018-м актер признался, что не сумел спасти отношения после предательства. Как Стебунов боролся с угрызениями совести и с кем обрел семейное счастье? 9 ноября артисту исполняется 40, и самое время вспомнить его биографию.
Серьезная травма
Иван появился на свет в Павловске Алтайского края в семье частного предпринимателя и учительницы русского языка. После рождения дочки и сына Ольга Михайловна Стебунова решила сменить профессию и поступила в театральное училище Новосибирска, так что близким пришлось сменить место жительства. Впоследствии актрисами стали и мама, и сестра Вани.
Сам он в Новосибирске не только увлекся игрой в молодежном театре, но и греко-римской борьбой. Юноша достиг в спорте успехов, став лауреатом Кубка Карелии, но в 14 был вынужден бросить любимое занятие из-за перелома позвоночника.
«Когда Ванечка оказался в клинике, я репетировала спектакль. Как только мне сообщили новость, я помчалась в больницу. Когда бежала, казалось, что на меня падают все дома, боялась увидеть Ваню. Это было страшно, но он — боец. Всегда поражал меня бойцовским качеством», — рассказывала родительница Стебунова в программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».
Ольге Михайловне пришлось надолго оставить работу, чтобы ухаживать за наследником. Стоит ли говорить, что травма перечеркнула спортивную карьеру Ивана? Однако юноша не отчаялся и с головой окунулся в актерство, порой играя небольшие роли в театре матери.
Актерство
Родственники не удивились, когда после девятого класса Стебунов поступил в местное театральное училище. После второго курса парень подал документы в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, желая постигать актерское мастерство на более высоком уровне.
На третьем курсе актер впервые снялся в кино, сыграв Карла Рипке в «Пиратах Эдельвейса». Окончив вуз, артист перебрался в Москву и приступил к работе над сериалом «Курсанты». Затем Стебунова пригласили в «Громовых» и триллер «Последний уик-энд». Ну а в 2006-м Иван влился в труппу «Современника».
«Грех», «Искушение», «Застава Жилина», «Котовский» — актер появился в ряде известных проектов. Но почему же в какой-то момент Стебунов покинул легендарный «Современник»?
Любовные драмы
Первой любовью Ивана называют одноклассницу Дашу Зябко, завоевать сердце которой подростку, по словам сверстников, так и не удалось. Уже в Новосибирском театральном училище Стебунов закрутил роман с сокурсницей Аней Чаленко. Переезжать в Петербург девушка отказалась, поэтому отношения оборвались.
Будучи артистом «Современника», Иван влюбился в партнершу по спектаклю «Горе от ума» Марину Александрову. Около года актеры встречались, прежде чем пожениться. Поговаривали, что в скором времени супруги начали ссориться из-за мелочей и то разъезжались по разным квартирам, то снова сходились.
Союз продержался два года: весной 2010-го прозвучала новость о разводе артистов. О причинах разлада экс-супруги долго молчали, но три года назад Стебунов все же сделал громкое заявление. «Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — признавался артист в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
В течение года пара пыталась восстановить отношения, но ничего не получилось. Чувство вины подтачивало Стебунова, после развода он не понимал, как играть с Мариной в одном театре. В отчаянии актер пришел к Галине Волчек, чтобы уволиться. Галина Борисовна заявила, что не выпустит артиста из кабинета, пока не переубедит его. Волчек поведала историю собственного расставания с изменившим Евгением Евстигнеевым и уговорила Ивана не рубить с плеча.
В итоге Стебунов задержался в «Современнике» еще на несколько лет, тем более что сама Александрова ушла из театра. Символично другое: в картине «Котовский» актер появился с Мариной и Владиславом Галкиным.
Смерть Галкина и развод почти совпали по времени, тогда-то Ивана и накрыла жуткая депрессия. Утешение звезда «Курсантов» искал на дне бутылки, что не могло позитивно сказаться ни на его карьере, ни на личной жизни.
Кардинальные перемены
После съемок в «Моей безумной семье» окружающие заговорили о скорой свадьбе Стебунова с партнершей по картине Аглаей Шиловской, однако слухи оказались далеки от истины. Сам Иван признавался, что в тот период довольно много пил и только в 33 твердо решил изменить жизнь.
«Я действительно был в неважном состоянии, эмоционально и психически. Решил, что это уже нечестно по отношению к зрителям, театру, ко всему. Сколько они меня прощали, Галина Борисовна трепетно относилась… И я решил уехать, что совпало с Барнаулом, куда я прилетел на фестиваль Золотухина. Он был худруком молодежного театра в Барнауле, а накануне фестиваля скончался. Скорее в шутку, чем всерьез, я предложил директору театра Ирине Владимировне что-то у них поставить. Идея мне очень понравилась, но совмещать с «Современником» я это не мог, поэтому набрался смелости и пришел к Галине Волчек в кабинет», — объяснял актер.
Галина Борисовна отпустила воспитанника при одном условии: если тот разрешит заняться его здоровьем. Худрук «Современника» отвезла актера на иглоукалывание и в течение пары месяцев сопровождала его на процедуры, беседовала и следила, чтобы он не сорвался. По словам Стебунова, пить в том учреждении не запрещали, но у Ивана уже и так отпало желание уходить в алкогольный загул.
Работу в Барнауле артист воспринимал как «паузу», ведь вскоре его карьера продолжила развиваться. Стебунов играл в комедии «Билет на Vegas», сериале «Петр Лещенко. Все, что было…», драме «Вторая жизнь». Благодаря коллеге и близкому другу Михаилу Ефремову актер вернулся в «Современник». Тем тяжелее Ивану далась история с судом над Ефремовым…
Участие в истории с ДТП Ефремова
Стебунов рассказывал, что за пару дней до ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона, Михаил Ефремов звонил ему пьяным. «Я понял, что пружина сжимается, что он уже долго не выходил из этого состояния, было плохое предчувствие. Позвонил его доктору, наехал, мол, почему тот ничего не предпринимает», — вспоминал Иван.
Актер поехал к другу, намереваясь дождаться в его квартире врача, но по дороге увидел скопление машин и до боли знакомый Grand Cherokee. Сотрудник ГАИ подтвердил, что это авто Ефремова, и Стебунов смог переброситься парой фраз с шокированным случившимся коллегой. Из-за того, как быстро артист «Котовского» оказался на месте аварии, в СМИ появилась информация, что за рулем джипа мог быть Иван, а не Михаил.
«Я знаю, как он переживал потерю своей матери за год до этого, как держал все в себе. Буквально через полгода умерла Галина Волчек, а она ему как вторая мама. Все понимали, что с ним что-то происходит. Он сидел за кулисами в тяжелейшем состоянии, говорил: «Все, Вань, умерли все те, кто мог мне замечания делать». Эти две смерти привели к состоянию раздрая, и он пытался уйти от реальности. Михаил не алкоголик, мог выпивать день-два, потом бежал к врачу лечиться, потому что при его режиме работы было бы невозможно уйти в запой. Он вкалывал с утра до вечера, шестеро детей от него зависели», — пояснял Стебунов.
Жена-спасительница
В отличие от Михаила Ефремова, Ивану удалось полностью отказаться от алкоголя. Немалую роль в этом сыграла вторая супруга Стебунова. Экономист Елена Власова заставила артиста вновь поверить в любовь и стать примерным семьянином.
Впервые будущие супруги столкнулись в банке, а вскоре Стебунов позвал Власову на оригинальное свидание: на рыбалку. Летом 2018-го прогремела новость о свадьбе влюбленных на островах. С тех пор пара разлучалась только на короткий срок — из-за проектов Ивана.
Так, в 2020-м актер участвовал в «Танцах со звездами» в паре с хореографом Инной Свечниковой. Жена артиста не ревновала: повторять сценарий первого брака Иван не собирался. «Я знаю, какой высокий процент пар, которые организуются на подобных проектах. Но у нас такая профессия, мы с подобными вещами встречаемся каждый день, я серьезно. Каждый день мы в каких-то сериалах или фильмах изображаем любовь, чувства, поэтому если ревновать, то можно сойти с ума. Моя жена к этому относится как к интересной работе. Профессионально смотрит на эти вещи. Это можно выйти из подъезда и так же затанцеваться с кем-то», — рассуждал Иван.
Актер победил в проекте, несмотря на проблемы со здоровьем, возникшие у него осенью 2019-го. Наложилось все сразу: многочисленные перелеты, ангина, эпизод фильма «Игрушка», где артисту пришлось со всей силы биться правой стороной тела о железную дверь. Во время спектакля в Самаре Иван почувствовал невыносимую боль в груди, и коллеги вызвали скорую. Оказалось, что одно легкое не работает, но Стебунов написал отказ от госпитализации и остался доигрывать пьесу.
Вторая скорая увезла артиста на операцию, диагностировав пневмоторакс. Следующее хирургическое вмешательство состоялось уже в «Склифе». «Была киста, которая проросла в бронхи. Спасибо хирургам. 9 октября они удачно провели операцию, и вот теперь я танцую», — рассказывал актер «СтарХиту» в мае прошлого года.
В сложной ситуации артиста вновь поддержала любимая жена: Лена ухаживала за больным актером и следила за ним в период реабилитации. Ивану запретили перелеты, так что супруга села за руль и лично довезла его до Крыма — и отдыхать, и сниматься. «С появлением Лены в доме все изменилось. У жены очень сильный характер. Если она что-то решила, так и будет. Помню, когда мы только начинали встречаться, она часто оставалась ночевать у меня. И вот спустя пару недель говорит: «Так, я переезжаю. Мне надоело переживать, что я забуду привезти какие-то вещи». Так мы и съехались. Конечно, сейчас задумываемся о детях, и они обязательно будут в будущем», — подчеркивал артист.