Причина развода с Мариной Александровой и роль в истории с ДТП Ефремова: признания Ивана Стебунова

Союз продержался два года: весной 2010-го прозвучала новость о разводе артистов. О причинах разлада экс-супруги долго молчали, но три года назад Стебунов все же сделал громкое заявление. «Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — признавался артист в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

В течение года пара пыталась восстановить отношения, но ничего не получилось. Чувство вины подтачивало Стебунова, после развода он не понимал, как играть с Мариной в одном театре. В отчаянии актер пришел к Галине Волчек, чтобы уволиться. Галина Борисовна заявила, что не выпустит артиста из кабинета, пока не переубедит его. Волчек поведала историю собственного расставания с изменившим Евгением Евстигнеевым и уговорила Ивана не рубить с плеча.

В итоге Стебунов задержался в «Современнике» еще на несколько лет, тем более что сама Александрова ушла из театра. Символично другое: в картине «Котовский» актер появился с Мариной и Владиславом Галкиным.

Смерть Галкина и развод почти совпали по времени, тогда-то Ивана и накрыла жуткая депрессия. Утешение звезда «Курсантов» искал на дне бутылки, что не могло позитивно сказаться ни на его карьере, ни на личной жизни.

Кардинальные перемены

Шиловская и Стебунов так убедительно играли в «Моей безумной семье», что зрители их «поженили»

После съемок в «Моей безумной семье» окружающие заговорили о скорой свадьбе Стебунова с партнершей по картине Аглаей Шиловской, однако слухи оказались далеки от истины. Сам Иван признавался, что в тот период довольно много пил и только в 33 твердо решил изменить жизнь.

«Я действительно был в неважном состоянии, эмоционально и психически. Решил, что это уже нечестно по отношению к зрителям, театру, ко всему. Сколько они меня прощали, Галина Борисовна трепетно относилась… И я решил уехать, что совпало с Барнаулом, куда я прилетел на фестиваль Золотухина. Он был худруком молодежного театра в Барнауле, а накануне фестиваля скончался. Скорее в шутку, чем всерьез, я предложил директору театра Ирине Владимировне что-то у них поставить. Идея мне очень понравилась, но совмещать с «Современником» я это не мог, поэтому набрался смелости и пришел к Галине Волчек в кабинет», — объяснял актер.