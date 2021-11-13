Психопаты любят острое, мазохисты – сладкое: психолог рассказал, как определить характер человека по его вкусовым предпочтениям

Исследователи провели эксперимент с паразитами. Оказалось, что под воздействием тех или иных продуктов менялось и ДНК, результаты были опубликованы в журнале Genome Biology. Так, паразиты на диете с низким содержанием азота и высоким содержанием сахара имели последовательности ДНК, которые использовали меньше азота, чем паразиты на диете с высоким содержанием азота и белка.

А может ли пищевой рацион влиять на характер человека и как определить тип личности по вкусовым предпочтениям? Об этом в интервью mir24.tv рассказал судебный психолог Олег Долгицкий.

«В психологии существует типология характеров в телесно-ориентированной терапии, основы которой заложил Вильгельм Райх. Среди прочих особенностей он выделял такой параметр, как питание. Например, при шизоидном типе характера человек при наплыве эмоций начинает терять аппетит, обычно потребляя пищу маленькими порциями. Представители орального типа характера имеют хороший аппетит, предпочитают мягкую пищу и едят очень медленно. Ригидный тип предпочитает соленые блюда сладким, любит все хрустящее, контролирует себя, чтобы не поправиться», – рассказывает психолог.

Например, человека склонного самоутверждаться за счет других и манипулировать людьми, отличает очень хороший аппетит и тяга к различным специями.

«У людей психопатического типа характера по Райху очень хороший аппетит, они часто добавляют в еду соль и специи. Эти люди обычно нетерпеливы, нетерпимы и очень самоуверенны. При этом считают себя очень ответственными, стремятся казаться сдержанными и важными», – отмечает Долгицкий.

Любовь к сладкому и жирному характеризует мазохистический тип личности. Обычно такие люди не любят себя и не считают себя красивыми, говорит эксперт.

«Мазохистический тип любит обильную жирную и сладкую пищу, при переедании испытывает чувство стыда. Они, в принципе, очень стыдливы и пассивны», – добавляет Долгицкий.

А вот веганы чаще всего являются представителями шизоидного или ригидного типа характеров, поэтому шанс встретить вегана-психопата очень не велик, считает специалист. «Для людей с психопатическим и мазохистическим типом отказ от мяса неприемлем. Черты характера и пищевое поведение можно корректировать, однако это требует довольно сильной выдержки и поддержки извне», – заключил эксперт.