Малышева назвала два противопоказания к прививке от коронавируса

Малышева назвала два ключевых противопоказания к прививке от коронавируса – это аллергическая гипер-реакция, возникшая после введения первого компонента вакцины, а также острая фаза заболевания, пишет Medikfroum.ru.

Врач перечислила их:

отек Квинке либо анафилактический шок (после первой дозы),

любая фаза ОРЗ,

острая фаза рака,

острая фаза аутоиммунного заболевания.

Елена Малышева отметила, что сделать прививку можно спустя 2 или 4 недели, прошедшие после болезни.