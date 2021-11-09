Малышева назвала два противопоказания к прививке от коронавируса
По словам доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой, некоторые острые реакции организма и заболевания являются причиной для отказа от прививки.
По словам доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой, некоторые острые реакции организма и заболевания являются причиной для отказа от прививки.
Малышева назвала два ключевых противопоказания к прививке от коронавируса – это аллергическая гипер-реакция, возникшая после введения первого компонента вакцины, а также острая фаза заболевания, пишет Medikfroum.ru.
Врач перечислила их:
отек Квинке либо анафилактический шок (после первой дозы),
любая фаза ОРЗ,
острая фаза рака,
острая фаза аутоиммунного заболевания.
Елена Малышева отметила, что сделать прививку можно спустя 2 или 4 недели, прошедшие после болезни.
Также противопоказанием для введения вакцины является наличие у человека высокой температуры тела, добавила она.