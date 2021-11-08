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Сын сатирика Семeна Альтова попал в жуткую аварию на Porsche под Петербургом
ФОТО!

Семен Альтов ФОТО: Илья Смирнов

В СМИ попала информация о дорожно-транспортом происшествии с сыном сатирика Семена Альтова. Павел Альтов после аварии попал в больницу, по последним данным, ему провели операцию.

Как пишет «Подъем», Павел был за рулем дорогого Porsche на трассе Ленинградской области. В какой-то момент иномарку занесло на скользкой дороге, и ударило об электроопору.

Элитный автомобиль буквально разорвало на две части. Это видно по опубликованным в Сети фотографиям.

Сам Семен Альтов рассказал, что авария произошла на дороге «Скандинавия», которая считается хорошей. Из-за этого люди и могут разогнаться, отмечает сатирик.

По словам Альтова, сын в стабильном состоянии, но после операции к нему никого не пускают. Увидеть Павла он сможет через два дня, пишет TopNews.ru.

«Павел хорошо водит, он профессионал», – отметил Семен Альтов.

Известно, что во время ДТП наследник Семена Альтова был в машине один. У него диагностирована травма спины.

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