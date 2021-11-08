Анастасию Волочкову сняли в момент постановки шпагатного фото, и на это больно смотреть

В последнее время стали появляться снимки того, как артистка хвастается своей физической подготовкой, делая шпагат на весу и удерживая себя лишь силой воли и каменных мышц. И вот в одном из спа-отелей Волочкову поймали на камеру, когда она пыталась сделать свой знаменитый шпагат. В этом ей помогал мужчина, которого автор ролика опознал как Виктора, — тот держал артистку. Правда, роль Виктора осталась бы для всех неизвестной — его планировалось убрать со снимка при помощи фотошопа, сообщает Life.ru .

Впрочем, балерина в Турции отрывается на всю катушку: в Сети расходятся ролики, как Волочкова в пьяном виде зачитывает стихи, ругается матом и пристает к гостям в ресторане. Она громко хихикает и еле держится на ногах, пока посетители снимают ее на камеру. По словам пользователей Сети, балерину постоянно узнают на улицах и записывают на видео каждый ее шаг — вот как тяжело быть звездой. Ведь Волочкова не только занимается балетом, но и пробует свои силы в кино и музыке — в конце августа вышел клип на ее песню «Одна», правда, за полтора месяца он набрал всего 65,5 тыс. просмотров.