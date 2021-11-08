«Просто один голос»: дочь Началовой исполнила песню мамы

В шоу «Дуэты» две знаменитости поют другу с другом. Они не знают, кто поет вместе с ними. Героев разделяет зеркальная стена, а голоса искажены.

Ведущие программы Сергей Лазарев и Николай Басков были удивлены тем, как голос Веры похож на вокал ее мамы. Восхитился исполнением и партнер Веры Алдониной Александр Панайотов. Артист заметил, что очень тесно дружил с Юлией и радуется успехам ее дочери, пишет RUS.TVNET.lv.

«Я уверен, что и телезрители у экранов со слезами. Как же твой голос похож на голос Юлии. Это невероятно! Когда ты только начала петь, мы все переглянулись. Просто один голос», - заметил Сергей Лазарев.

Панайотов признался, что всегда плачет, когда поет эту песню. Еще в самом начале он почувствовал вибрации Началовой: «Она в ней живет».

Николай Басков отметил, что Вера невероятно талантлива. Она уже участвует в различных вокальных конкурсах и получает награды. Он пожелал, чтобы девочка развивалась и «доделала то, что недоделала мама». Сама Алдонина посвятила это выступление покойной маме. В соцсетях Вера разместила видео номера.

«Мама», - подписала она ролик.