Растолстевшая до 100 килограммов Анфиса Чехова вызвала грандиозный скандал
Анфиса Чехова показала фото, на которых она весит 100 килограммов, пишет Kp.ru.
Анфиса Чехова показала фото, на которых она весит 100 килограммов, пишет Kp.ru.
Анфиса Чехова вызвала небывалый переполох, когда разместила в блоге свои фотографии, на которых показала свой истинный вес. Телеведущая призналась, что ее вес достигал 100 килограммов. Она себя не принимала и нещадно фотошопила жир. Теперь же, по словам красавицы, она похудела на специальной диете и готова делиться своим знанием с народом. Заявление Анфисы вызвало грандиозный скандал, так как публика не поверила Чеховой.
После публикации «толстых» фото Анфису Чехову уличили в обмане. Публика не верит в преображение знаменитости. А все из-за признания теледивы. Она опубликовала снимки, которые несколько лет скрывала от поклонников. Кадры оказались шокирующими. Звезда заявила, что настолько стеснялась своего веса, что с помощью фотошопа уменьшала объемы.
«Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014-2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза», – поделилась телеведущая.
Чехова никогда не была худышкой. Телеведущая прославилась именно благодаря своим внушительным формам. «Я не принимала себя такой, какая есть. Поэтому скрывала эту неприглядную картину от окружающих», – продолжила звезда.
По ее словам, со временем ей удалось сбросить лишние килограммы. Сейчас телеведущая публикует снимки, на которых предстает стройной женщиной. Теперь она готова раскрыть не только методики похудения, но и секреты, которые помогут избавиться от комплексов.
Вот только народ ей не поверил. Поклонники восприняли инициативу Анфисы в штыки. Ходят упорные слухи, что Чехова сбросила лишние килограммы вовсе не благодаря диетам, а «с помощью операции по ушиванию желудка». По мнению народа, популярная ведущая решилась на вранье лишь с одной целью – якобы только благодаря хирургическому вмешательству Чеховой удалось привести себя в форму.
Что же касается ее «толстых» снимков, то и они вызывают сомнение. Якобы телеведущая по-прежнему «остается пухлой дамой и продолжает себя фотошопить». В соцсетях поклонники бурно обсуждают происходящее. Некоторые не стесняются, обзывают звезду плохими словами. Другие же, напротив, восхищаются ее красотой и силой воли.