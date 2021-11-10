Opel Mokka ФОТО: limon.ee

Мы решили взять на пробу полностью обновленный Opel Mokka и поделиться с вами, дорогие читатели, своими впечатлениями.

Итак, в нашем распоряжении оказался новый Opel Mokka – пятидверный компактный кроссовер с передним приводом, бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и автоматической коробкой передач, что в итоге дает ему 96 кВ мощности. Такой вариант двигателя уже проверен временем, поскольку он уже устанавливался ранее на многие модели Peugeot и Citroen.

Opel Mokka, как и многие другие современные модели, распознает приближающегося владельца с ключом – двери разблокируются, включаются фары и раскладываются зеркала. Заводится Mokka с кнопки, ключ может оставаться в кармане или сумке водителя.

Черная крыша отделена изящной красной линией ФОТО: limon.ee

Внешний дизайн сильно отличается от предыдущей «пухлой» версии – машина стала более угловатой и дерзкой, что может привлечь и мужчин-водителей. Кроме того, новая Mokka выглядит довольно оригинально – черная крыша визуально отделена изящной красной линией, а массивный бампер придает этому не самому большому автомобилю серьезный вид.

Интерьер

Приятно удивили большие цветные экраны на приборной панели и в центре консоли. Бортовой компьютер кажется простым и логичным в управлении. В базовой комплектации имеется камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль и контроль слепых зон. ​Порадовало наличие встроенной беспроводной зарядки для телефона. Для пассажиров, сидящих сзади, имеется два usb-разъема для подзарядки.

Большие цветные экраны на приборной панели и в центре консоли ФОТО: limon.ee

В этой модели нет привычных для многих рычагов ручного тормоза (здесь он электрический) и переключения передач. Вместо них – кнопка и электронный переключатель режимов.

В этой модели нет привычных для многих рычагов ручного тормоза и переключения передач ФОТО: limon.ee

За рулем оказалось комфортно сидеть даже человеку с высоким ростом, а на месте рядом с водителем пространства для ног еще больше. Сзади вполне поместятся два человека среднего роста – человеку повыше там, как мы выяснили, будет уже не так удобно.

Человеку повыше сзади будет немного сложно ФОТО: limon.ee

Багажник в новом Opel Mokka оказался очень даже вместительным, правда мы не сразу поняли, как его открыть. Кнопка открытия находится прямо над задним номерным знаком – место оригинальное, но в дождливую погоду довольно грязное.

Вместительный багажник Opel Mokka ФОТО: limon.ee

Интерьер салона выполнен в темных тонах, что создает определенный уют – черная отделка и потолок в сочетании с красными линиями-вставками на передней панели. Темные текстильные сидения с кожаными элементами и красными вставками также прошиты красной строчкой.

В базовой комплектации не оказалось подсветки в задней части салона и в бардачке – казалось бы мелочь, но все же в таком достаточно темном салоне хотелось бы иногда иметь такую возможность.

Что же касается езды, то для повседневных городских поездок этот автомобиль очень даже хорош. Несмотря на скромный объем двигателя, Mokka достаточно резво разгоняется в спортивном режиме, а всего их здесь три: eco, normal и sport.

Для автолюбителей с зеленым мышлением есть вариант полностью электрический вариант – Mokka-E.