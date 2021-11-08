Восемь фильмов из России, которые стоит посмотреть на кинофестивале PÖFF
С 12 по 18 ноября проходит кинофестиваль PÖFF, на котором среди прочих стран свои фильмы представит и Россия.
С 12 по 18 ноября проходит кинофестиваль PÖFF, на котором среди прочих стран свои фильмы представит и Россия.
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Блокадный дневник
Февраль 1942 года, лютые морозы, страшный голод. Не работает водопровод и электричество, транспорт стоит, Ленинград завален снегом и парализован. Молодая женщина Ольга идет через весь город к своему отцу. Она только что похоронила мужа и уверена, что скоро тоже умрет от голода. Она хочет в последний раз увидеть своего отца и проститься с ним.
Анимация
Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, героиня решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.
Фильм о хрупкости личных границ детей и причинах насилия со стороны «любящих» родителей.
Нуучча
Очередной успех якутского кинематографа, драма Владимира Мункуева «Нуучча», переносит нас в конец 19-го века, в царскую Россию. Основное действие происходит в небогатой якутской семье, которой никак не удается родить ребенка. К ним подселяют ссыльного русского («нуучча» переводится как «русский»), который начинает вести себя как хозяин. Во многом это метафорическое воплощение колонизации. Однако, по словам автора, это фильм о выживании обеих сторон.
В основу фильма лег рассказ польского этнографа Вацлава Серошевского «Хайлах». Свое первое признание фильм получил еще на этапе завершения, когда на фестивале «Темные ночи» он стал победителем в программе Works in Progress Awards. Затем фильм стал лауреатом Гран-при конкурса «Восток–Запад» на фестивале в Карловых Варах, а на «Кинотавре» фильм наградили за лучшую режиссуру.
Разжимая кулаки
Что делать, если отеческая забота не знает границ, превращается в гиперопеку и уже взрослая дочь не может найти пути в самостоятельную жизнь? Фильм трепетно и сдержанно рассказывает о взаимоотношениях в североосетинской семье между отцом и его тремя взрослыми детьми – дочерью Ададзой и сыновьями Акимом и Дакко. Вместо ожидаемой патриархальности и тирании перед зрителем предстает неожиданная роль дочери как опоры для старого отца и инфантильного брата.
В «Разжимая кулаки» Кира Коваленко открыла далекий и неизвестный многим Кавказ, а мир в свою очередь открыл талант молодой женщины-режиссера, отметив ее вторую полнометражную работу Гран-при конкурса «Особый взгляд» в Каннах и номинацией на «Оскар». Премьера ее первого игрового фильма «Софичка» состоялась в 2016 на фестивале «Темные ночи» в конкурсе дебютов. «Разжимая кулаки» вошел в предварительный отбор на премию Европейской киноакадемии.
Станиславский. Жажда жизни
Лев Додин, Оскарас Коршуновас, Никита Михалков, Юрий Бутусов, Кирилл Серебренников, Рената Литвинова и многие другие именитые театральные постановщики ищут ответ на вопрос что дала система Станиславского современному театру и лично им.
Документальный фильм «Станиславский. Жажда жизни» будет полезен не только театралам, но и всем, кто считает, что искусство играет важную роль в современном мире.
Совесть
Петроград 20-х годов прошлого века. Главный герой следователь и профессор права Борис Летуш в результате произошедшей с семьей его брата трагедией вступает в конфликт с советской системой. Фильм получил сразу три «Золотых кубка» на Шанхайском кинофестивале.
«Последняя "Милая Болгария"»
Поэтический детектив «Последняя "Милая Болгария"» основан на автобиографическом рассказе Михаила Зощенко «Перед восходом».
Алма-Ата, глубокий тыл, 1943 год, молодой селекционер Леонид Ец пытается спасти выведенный его родителями сорт яблок «Милая Болгария». Параллельно с этим он начинает расследовать исчезновения писателя, жившего в его комнате в коммуналке до него. В ходе расследования он неожиданно открывает для себя не только обстоятельства жизни своего собственного отца.
Амурская Голгофа
Таксист Виктор Торопцев из вымирающего города на Дальнем Востоке решает, что в его жизни наступил критический момент. Он заводит Youtube-канал «Витек Live», чтобы стать «главным народным журналистом» в регионе и сплотить вокруг себя земляков. Виктор уверен, что именно он должен превратить свой город и всю Россию в Рай на земле и отправляется в главное путешествие своей жизни, еще не представляя, какую цепь событий он запустил (к сожалению, трейлер отсутствует).