На любой вкус и кошелёк: самые интересные подарки ко Дню отца

Именно поэтому мы решили выбрать самые интересные подарки ко Дню отца. Помимо привычного многим рисунка или стишка от ребенка можно придумать что-то необычное.

Футболка, которую папа может раскрасить специальными фломастерами вместе с ребенком

Такой необычный подарок можно приобрести, например, ЗДЕСЬ. На выбор есть уже готовые узоры и надписи, но можно перенести на футболку и рисунок ребенка. В комплект уже входит все необходимое, и докупать что-то отдельно не нужно.

ФОТО: https://www.facebook.com/doshirts.ee

Тематический шоколад

У нас не всегда хватает фантазии на пожелания, в таком случае можно заказать тематический шоколад, на каждой упаковке которого будет написано какое-то пожелание. Таким образом можно убить двух зайцев - любимый папа получит сразу забавные пожелания и вкусный шоколад.

ФОТО: https://www.facebook.com/chocelite.handmade/

Мужской съедобный букет

Несколько лет назад в моду вошли так называемые съедобные букеты. Девушкам обычно дарят что-то из фруктов и сладостей, а вот сильный пол наверняка больше оценит закуски к пенному, которые прекрасно впишутся в подобный букет.

ФОТО: https://www.facebook.com/maitsevkimp/

Плакат

Он может стоять или висеть в спальне, где гордый отец будет лицезреть его и днем, и ночью, или в гостиной, где смогут увидеть и гости.

ФОТО: https://www.facebook.com/katerinaCardseu

Ваучер на развлечение или хобби

Возможно, ваш папа чем-то увлекается? Тогда есть прекрасная возможность подарить ему ваучер на развлечение, которое ему по душе. Ваучеры на различные услуги можно приобрести ЗДЕСЬ.