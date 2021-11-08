Какими смертельными болезнями человек может заразиться от собак
Собаки могут передавать человеку целый ряд заболеваний, некоторые из которых опасны для жизни, пишет Пятый канал.
Собаки могут передавать человеку целый ряд заболеваний, некоторые из которых опасны для жизни, пишет Пятый канал.
Специалисты «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора рассказали, какими недугами и как можно заразиться от домашних любимцев, отметив, что лучшим способом избежать неприятных последствий является своевременная вакцинация питомцев. Не менее важно соблюдать элементарную гигиену общения с животными, содержать их в чистоте, следить за состоянием здоровья и при необходимости незамедлительно обращаться к врачам – и собачьим, и человеческим.
В ведомстве подчеркнули известный факт – четвероногие положительно влияют на владельцев. Они могут стать лучшим аналогом антидепрессантов, а необходимость как минимум дважды в день выгуливать собаку гарантирует живительное движение ее хозяину. Но при этом пушистые могут передавать людям вирусные, бактериальные, паразитарные инфекции преимущественно через слюну, мочу или фекалии и контакт с шерстью. Список Роспотребнадзор опубликовал в официальном аккаунте Instagram.
Клещевой боррелиоз переносится иксодовыми клещами, которые заражаются при сосании крови инфицированных животных.
Норовирусная инфекция также возможна, если слишком активно целоваться с песиками, о здоровье которых вы не осведомлены. Результат – острый кишечный приступ, вызванный норовирусом.
Стригущий лишай можно подхватить, слегка потрепав больного зверя за уши. Им довольно часто заражаются дети, берущие на руки первую попавшуюся зверушку. Прямой контакт для передачи, к слову, даже не обязателен - грибок стригущего лишая может сохраняться на предметах многие месяцы.
Токсокароз чаще передается щенками, чем взрослыми особями. Заражение происходит при контакте с животным шерсть, которого загрязнена яйцами гельминтов рода Toxocara, а также при попадании в рот земли, в которой были эти яйца. Из яиц в желудок и тонкий кишечник выходят личинки, мигрирующие по системе кровотока в печень. В тканях эти личинки сохраняют жизнеспособность многие годы и периодически перемещаются по организму, вызывая рецидивы заболевания.
Эхинококкоз провоцируют личинки ленточного червя (цестоды). Передача происходит при облизывании собакой человека или при контакте с шерстью. Попав в организм, яйцо, содержащее молодую личинку, мигрирует. Большая часть личинок задерживается в печени, часть попадает в легкие, а некоторые - в почки кости и мозг. Последствиями становятся нагноение, кисты, плеврит, перитонит, механическая желтуха, цирроз, легочные кровотечения, сосудистая недостаточность.
Собачий цепень (взрослая особь) паразитирует в организме собаки, заражение человека происходит при случайном проглатывании спрыгнувшей с животного инфицированной блохи, власоеда или при «поцелуе». Особенно опасен недуг для маленьких детей.
Чесотка - инфекция, вызванная клещом Sarcoptes scabiei, внешним паразитом кожи животных. Характерные признаки заболевания – зуд и сыпь, часто с присоединением вторичных гнойничковых элементов из-за инфицирования при расчесывании.
Кампилобактериоз – самая распространенная причина развития гастроэнтерита у людей. Эти бактерии опасны для беременных женщин, так как заражение плода может привести к выкидышу или внутриутробному поражению эмбриона.
Лептоспироз. Собаки выделяют возбудитель этого недуга с мочой. Лептоспиры проникают в организм человека через кожные покровы, слизистые оболочки. По статистике больше всего летальных исходов у людей вызывает именно эта передающаяся животными болезнь.
Листериоз чаще всего возникает у пожилых, новорожденных, у людей с иммунодефицитом. Животные выделяют бактерии со слюной, калом, мочой. Также в группе риска беременные.
Пастереллез это острая инфекционная болезнь, которая проявляется у пациентов в виде лихорадки, общей интоксикации, воспаления кожи и подкожной клетчатки, артритов, остеомиелита.
Инфекции, вызываемые капноцитофагами можно подхватить, если зараженная собака поцарапает, укусит или даже просто лизнет человека. Чреваты развитием сепсиса, менингита, инфекционного эндокардита, флегмоны, гнойного артрита и другими угрожающими жизни осложнениями.
Бешенство всегда заканчивается смертью. Заражение происходит через укусы, царапины, передается через слюну, при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.
Как исключить заражение перечисленными недугами от собаки?
В первую очередь каждому собаководу нужно позаботиться о регулярности прививок – о необходимых препаратах и сроках вакцинации расскажет ветеринар. Если вы заметили, что у животного начинается диарея, своевременно ее лечите, не ждите, пока «само пройдет». В определенное время года используйте рекомендованные специалистом средства защиты от блох и клещей, проверяйте питомцев на наличие паразитов – соответствующие анализы проводятся в большинстве ветклиник.
Хорошо мойте руки после купания собаки и любого контакта с ней, после уборки экскрементов питомца (лучше делать это в перчатках), а также садовых работ, так как в почву могут попасть зараженные экскременты.