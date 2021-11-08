Какими смертельными болезнями человек может заразиться от собак

Специалисты «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора рассказали, какими недугами и как можно заразиться от домашних любимцев, отметив, что лучшим способом избежать неприятных последствий является своевременная вакцинация питомцев. Не менее важно соблюдать элементарную гигиену общения с животными, содержать их в чистоте, следить за состоянием здоровья и при необходимости незамедлительно обращаться к врачам – и собачьим, и человеческим.

В ведомстве подчеркнули известный факт – четвероногие положительно влияют на владельцев. Они могут стать лучшим аналогом антидепрессантов, а необходимость как минимум дважды в день выгуливать собаку гарантирует живительное движение ее хозяину. Но при этом пушистые могут передавать людям вирусные, бактериальные, паразитарные инфекции преимущественно через слюну, мочу или фекалии и контакт с шерстью. Список Роспотребнадзор опубликовал в официальном аккаунте Instagram.

Клещевой боррелиоз переносится иксодовыми клещами, которые заражаются при сосании крови инфицированных животных.

Норовирусная инфекция также возможна, если слишком активно целоваться с песиками, о здоровье которых вы не осведомлены. Результат – острый кишечный приступ, вызванный норовирусом.

Стригущий лишай можно подхватить, слегка потрепав больного зверя за уши. Им довольно часто заражаются дети, берущие на руки первую попавшуюся зверушку. Прямой контакт для передачи, к слову, даже не обязателен - грибок стригущего лишая может сохраняться на предметах многие месяцы.

Токсокароз чаще передается щенками, чем взрослыми особями. Заражение происходит при контакте с животным шерсть, которого загрязнена яйцами гельминтов рода Toxocara, а также при попадании в рот земли, в которой были эти яйца. Из яиц в желудок и тонкий кишечник выходят личинки, мигрирующие по системе кровотока в печень. В тканях эти личинки сохраняют жизнеспособность многие годы и периодически перемещаются по организму, вызывая рецидивы заболевания.

Эхинококкоз провоцируют личинки ленточного червя (цестоды). Передача происходит при облизывании собакой человека или при контакте с шерстью. Попав в организм, яйцо, содержащее молодую личинку, мигрирует. Большая часть личинок задерживается в печени, часть попадает в легкие, а некоторые - в почки кости и мозг. Последствиями становятся нагноение, кисты, плеврит, перитонит, механическая желтуха, цирроз, легочные кровотечения, сосудистая недостаточность.

Собачий цепень (взрослая особь) паразитирует в организме собаки, заражение человека происходит при случайном проглатывании спрыгнувшей с животного инфицированной блохи, власоеда или при «поцелуе». Особенно опасен недуг для маленьких детей.

Чесотка - инфекция, вызванная клещом Sarcoptes scabiei, внешним паразитом кожи животных. Характерные признаки заболевания – зуд и сыпь, часто с присоединением вторичных гнойничковых элементов из-за инфицирования при расчесывании.

Кампилобактериоз – самая распространенная причина развития гастроэнтерита у людей. Эти бактерии опасны для беременных женщин, так как заражение плода может привести к выкидышу или внутриутробному поражению эмбриона.

Лептоспироз. Собаки выделяют возбудитель этого недуга с мочой. Лептоспиры проникают в организм человека через кожные покровы, слизистые оболочки. По статистике больше всего летальных исходов у людей вызывает именно эта передающаяся животными болезнь.

Листериоз чаще всего возникает у пожилых, новорожденных, у людей с иммунодефицитом. Животные выделяют бактерии со слюной, калом, мочой. Также в группе риска беременные.

Пастереллез это острая инфекционная болезнь, которая проявляется у пациентов в виде лихорадки, общей интоксикации, воспаления кожи и подкожной клетчатки, артритов, остеомиелита.

Инфекции, вызываемые капноцитофагами можно подхватить, если зараженная собака поцарапает, укусит или даже просто лизнет человека. Чреваты развитием сепсиса, менингита, инфекционного эндокардита, флегмоны, гнойного артрита и другими угрожающими жизни осложнениями.

Бешенство всегда заканчивается смертью. Заражение происходит через укусы, царапины, передается через слюну, при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Как исключить заражение перечисленными недугами от собаки?

В первую очередь каждому собаководу нужно позаботиться о регулярности прививок – о необходимых препаратах и сроках вакцинации расскажет ветеринар. Если вы заметили, что у животного начинается диарея, своевременно ее лечите, не ждите, пока «само пройдет». В определенное время года используйте рекомендованные специалистом средства защиты от блох и клещей, проверяйте питомцев на наличие паразитов – соответствующие анализы проводятся в большинстве ветклиник.