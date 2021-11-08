Эстонская фигуристка Наталья Забияко о «Ледниковом периоде»: я - экстремал и ничего не боюсь

«В 2006-м, когда «Ледниковый период» только появился, мне было 12 лет, - рассказывает Наталья. - И я не могла мечтать, что спустя годы стану его участником. Летом меня пригласил туда Илья Авербух, и мы вставили в пару с Никитой Пресняковым. Да, риск есть: непрофессиональный партнер может сорвать поддержку, и я упаду. Но это формат шоу. Здесь весело и рейтинг высокий. Я - экстремал и ничего не боюсь. Да и жюри к нашей паре с Никитой, который до шоу на коньках не стоял, благосклонно. Прогресс есть, будем больше работать. Он молодец, хотя из легендарной семьи, не звездится и очень трудолюбивый. Я не знакома ни с его мамой Кристиной Орбакайте, ни с бабушкой Аллой Пугачевой», пишет Eg.ru.

С кем подружились на проекте?

С Агатой Муцениеце. Ужинаем вместе после съемок. Она, как и я, родом из Прибалтики. Конечно, ей бывает обидно, если что-то резкое может сказать председатель жюри Татьяна Тарасова. А я Агату поддерживаю. Она много работает и не боится высоких поддержек.

Никто и подумать не мог, что однажды, после рядовой тренировки, вы окажетесь в реанимации...

У меня после травмы пошел взлет. Я знала, что обязательно вернусь на лед. И лучшие два сезона в нашей с Сашей Энбертом карьере случились как раз в 2018 и 2019 годах. Если бы не его травма, думаю, и на Олимпиаде в Пекине могли бы выступить. Да, нам чего-то не хватило, вот и не стали чемпионами Европы, мира или Олимпиады… Я уже закончила со спортом. Хотя было дикое желание кататься и найти нового партнера. Но я высокая, и сделать это сложно. С Сашей у нас никогда ничего не было, он мне как брат. Алеся, его супруга, сейчас ждет ребенка и приходит на съемки поддержать Сашу, который катается в паре с Агатой.

Не хотели бы стать тренером и, скажем, прийти на смену Алексею Мишину и Тамаре Москвиной? Им ведь уже по 80.

Я не собираюсь этим заниматься. Надеюсь, у меня в актерской карьере будут сдвиги. Учиться на актрису в 27 уже, конечно, поздно, но курсы разные по этому ремеслу прохожу, хожу на кастинги. С удовольствием вела бы передачи, комментировала.

Вы замужем?

Да. Мой муж - режиссер Данил Гринькин. Учился у Алексея Учителя, но так и не окончил ВГИК. Он снял о нашей с Сашей Энбертом паре документальный фильм «Несломленные». Вначале я эту идею несерьезно воспринимала, а потом наш тренер Нина Мозер поддержала, и все сложилось. Картину в России и США в кинотеатрах крутили. А еще Данил автор короткометражного фильма «Монах» с Татьяной Арнтгольц… Мы познакомились в мае 2018-го. Закончился олимпийский сезон, и у меня был отпуск. Данил написал мне в соцсети, после того как прочел статью «Самые красивые спортсменки Олимпиады Пхеньяна». Пригласил выпить кофе. Я подумала: «Почему нет?» В 2020-м мы расписались в Питере. Свадебного путешествия и особого празднования из-за пандемии не устраивали. Поздравить нас пришли только брат мужа и его девушка. На походе в загс, к слову, не настаивала, это была инициатива Данила. Но, конечно, приятно, что мы женаты. Я взяла фамилию мужа и теперь Гринькина. Конечно, мы хотим стать родителями, но не в ближайшее время. Пока поживем для себя.

Довольны своей карьерой?