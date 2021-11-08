Друзья украинского оператора, застреленной Алеком Болдуином: реквизитор, второй режиссер и продюсер несут ответственность за трагедию

«Она была невероятно целеустремленный человек, это стало понятно по итогам ее карьеры», — рассказал друг Андрей Резников. По его словам, Хатчинс намеревалась получить образование журналиста. При этом она планировала снимать кино в Голливуде, пишет Lenta.ru.
Галина всегда хотела учиться, узнавать что-то новое и была голодная до знаний, вспоминает Резников.
«У нее был талантище, который было видно, даже несмотря на то, что фильмы были маленькие, с неопытными режиссерами», — рассказала о студенческих временах Галины ее подруга Олеся Савельева. По ее мнению, реквизитор, второй режиссер и продюсер несут ответственность за случившуюся на съемочной площадке трагедию.
22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» актер Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса.