Пн, 8.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Друзья украинского оператора, застреленной Алеком Болдуином: реквизитор, второй режиссер и продюсер несут ответственность за трагедию

Галина Хатчинс и Алек Болдуин - коллаж. ФОТО: @AbogadaRd

Друзья застреленной актером Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс впервые после случившегося высказались об убитой в интервью телеканалу «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

«Она была невероятно целеустремленный человек, это стало понятно по итогам ее карьеры», — рассказал друг Андрей Резников. По его словам, Хатчинс намеревалась получить образование журналиста. При этом она планировала снимать кино в Голливуде, пишет Lenta.ru.

Галина всегда хотела учиться, узнавать что-то новое и была голодная до знаний, вспоминает Резников.

«У нее был талантище, который было видно, даже несмотря на то, что фильмы были маленькие, с неопытными режиссерами», — рассказала о студенческих временах Галины ее подруга Олеся Савельева. По ее мнению, реквизитор, второй режиссер и продюсер несут ответственность за случившуюся на съемочной площадке трагедию.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» актер Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса.

НАВЕРХ
Back