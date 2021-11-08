Друзья украинского оператора, застреленной Алеком Болдуином: реквизитор, второй режиссер и продюсер несут ответственность за трагедию

«Она была невероятно целеустремленный человек, это стало понятно по итогам ее карьеры», — рассказал друг Андрей Резников. По его словам, Хатчинс намеревалась получить образование журналиста. При этом она планировала снимать кино в Голливуде, пишет Lenta.ru.

Галина всегда хотела учиться, узнавать что-то новое и была голодная до знаний, вспоминает Резников.

«У нее был талантище, который было видно, даже несмотря на то, что фильмы были маленькие, с неопытными режиссерами», — рассказала о студенческих временах Галины ее подруга Олеся Савельева. По ее мнению, реквизитор, второй режиссер и продюсер несут ответственность за случившуюся на съемочной площадке трагедию.