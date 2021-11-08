Как отсутствие мяса в рационе влияет на половую жизнь мужчин

Так, по словам врача, данный продукт просто необходим для мужской потенции. Ограничив употребление мяса мужчина рискует столкнуться с половой дисфункцией. В то же время, Кульгавчук отметил, что дефицит белка в рационе — не решающий фактор, поскольку на половую жизнь мужчин воздействуют и прочие патогенные факторы, в числе которых курение, употребление спиртного, жесткие диеты, а также проблемы со сном. Стоит иметь ввиду также то, что ряд мужчин обладают “сильной половой конституцией”, сохраняя половые способности даже в таких условиях.