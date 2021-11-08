Выстрел Болдуина и укус паука: еще один человек пострадал на съемках «Ржавчины»

На съемках фильма «Ржавчина» в США пострадал еще один человек — после того как оператор Галина Хатчинс погибла от выстрела актера Алека Болдуина случилась новая беда. Во время разбора съемочного оборудования на той же площадке в Нью-Мехико одного из осветителей Джейсона Миллера укусил ядовитый коричневый паук-отшельник.

Мужчину госпитализировали с выраженными симптомами интоксикации, некроза тканей и сепсиса. Работнику после атаки распространенного в Северной Америке членистоногого грозит ампутация руки, что лишит его возможности продолжать трудиться по профессии. На лечение осветителя открыли сбор средств в сети. Об этом сообщили источники Sky News.

Трагедия с участием голливудского актера Алека Болдуина произошла 21 октября — прямо в кадре. Во время отработки сцены с оружием шестизарядный револьвер Кольт Драгун в руках артиста выстрелил не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуз. Травма последнего оказалась не опасной для жизни.

Причины инцидента выясняет полиция. Сразу после выстрела Болдуина задержали и допросили, после чего отпустили. Обвинение в убийстве ему предъявлено не было. Актер тяжело переживает случившееся, сотрудничает со следствием и открыто говорить с фанатами об обстоятельствах происшествия.