Автор гимна КВН: несправедливо, что игра стала семейным делом Масляковых

Как начинался КВН

— Известно, что КВН родился из передачи «Вечер весёлых вопросов» Альберта Аксельрода, который был врачом по образованию. И он же был первым ведущим КВН. Вы были с ним знакомы?

— Да. Он был потрясающим эрудитом, очень интересным человеком.

КВН он вёл вместе с диктором Светланой Жильцовой. А я играл в одесской команде. Режиссёром программы была Белла Сергеева, тоже личность легендарная на советском телевидении: умница, профессионал самого высокого класса.

Борис Салибов ФОТО: facebook.com/boris.salibov

— Каким был тогда КВН?

— Чтобы тебя взяли в КВН, надо было придумать рассказ, используя, например, такие слова: «он, она, оно, они и велосипед с моторчиком».

Думай, шевели мозгами. Главное условие участия команды — наличие сильной авторской группы, которая могла бы придумать домашнее задание и приветствие, отвечала бы на разминке. Без хороших авторов в КВН делать было нечего. А хорошие авторы — это штучные люди.

Александр Масляков и Светлана Жильцова ФОТО: скриншот

Когда меня спрашивают, в чём легендарность КВН, я теряюсь. Сложно объяснить. Во-первых, передача шла в прямом эфире — думающие молодые люди находили решение за 30 секунд. По сути, это была единственная программа, которая создавалась на глазах у всей страны.

— Ведущего Аксельрода из программы в какой-то момент убрали. Почему?

— Партийные чиновники, насколько мне известно, посчитали, что на телевидении слишком много евреев.

Пришёл Масляков — симпатичный парень, студент Московского института инженеров транспорта. Симпатичный, телегеничный. Ему достаточно было один раз прочитать сценарий — моментально запоминал. Этим он отличался от многих других ведущих. Записанные фразы выдавал так, как будто только что сам придумал. И у него обаяние экранное, такого не было ни у кого в то время.

Ассистентом режиссёра стала работать Света Семёнова. Позже она стала Масляковой — вышла замуж за Сашу.

— А почему в 1973 году КВН закрыли?

— За слишком смелые шутки. Председатель Гостелерадио Сергей Лапин назвал игру «гнойником на теле молодёжной реакции». Это дословная цитата.

Лишь через 13 лет, в 1986 году, завотделом молодёжной реакции Андрей Меньшиков заговорил о том, что КВН нужно возродить. Я к тому времени переехал из Одессы в Москву, и Андрей предложил мне заниматься возрождением КВН вместе.

Пришли перестройка, гласность — передача сама просилась на экран. Так говорил Андрей. А я сомневался: пытаясь воссоздать легенду, её порой очень легко разрушить.

Мы с Андреем стали собирать команды. Ездили и в Свердловск, и в Одессу... Нашли много команд, их хватило на несколько сезонов.

«Мы не хотели возвращать Маслякова в КВН»

— А чем занимался в то время Александр Васильевич Масляков?

— Он тоже работал в молодёжной редакции Центрального телевидения, но вёл другие передачи — «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».