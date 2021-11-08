Автор гимна КВН: несправедливо, что игра стала семейным делом Масляковых

8 ноября 2021 года «Клубу весёлых и находчивых» исполняется 60 лет. Накануне юбилея автор слов гимна «Мы начинаем КВН» Борис Салибов дал эксклюзивное интервью NEWS.ru. Салибов рассказал, почему в возрождённый КВН не хотели приглашать Александра Маслякова, объяснил изменения в современном КВН, а также назвал имена двух вероятных преемников 79-летнего Маслякова на пост ведущего телепередачи.
Как начинался КВН
— Известно, что КВН родился из передачи «Вечер весёлых вопросов» Альберта Аксельрода, который был врачом по образованию. И он же был первым ведущим КВН. Вы были с ним знакомы?
— Да. Он был потрясающим эрудитом, очень интересным человеком.
КВН он вёл вместе с диктором Светланой Жильцовой. А я играл в одесской команде. Режиссёром программы была Белла Сергеева, тоже личность легендарная на советском телевидении: умница, профессионал самого высокого класса.
— Каким был тогда КВН?
— Чтобы тебя взяли в КВН, надо было придумать рассказ, используя, например, такие слова: «он, она, оно, они и велосипед с моторчиком».
Думай, шевели мозгами. Главное условие участия команды — наличие сильной авторской группы, которая могла бы придумать домашнее задание и приветствие, отвечала бы на разминке. Без хороших авторов в КВН делать было нечего. А хорошие авторы — это штучные люди.
Когда меня спрашивают, в чём легендарность КВН, я теряюсь. Сложно объяснить. Во-первых, передача шла в прямом эфире — думающие молодые люди находили решение за 30 секунд. По сути, это была единственная программа, которая создавалась на глазах у всей страны.
— Ведущего Аксельрода из программы в какой-то момент убрали. Почему?
— Партийные чиновники, насколько мне известно, посчитали, что на телевидении слишком много евреев.
Пришёл Масляков — симпатичный парень, студент Московского института инженеров транспорта. Симпатичный, телегеничный. Ему достаточно было один раз прочитать сценарий — моментально запоминал. Этим он отличался от многих других ведущих. Записанные фразы выдавал так, как будто только что сам придумал. И у него обаяние экранное, такого не было ни у кого в то время.
Ассистентом режиссёра стала работать Света Семёнова. Позже она стала Масляковой — вышла замуж за Сашу.
— А почему в 1973 году КВН закрыли?
— За слишком смелые шутки. Председатель Гостелерадио Сергей Лапин назвал игру «гнойником на теле молодёжной реакции». Это дословная цитата.
Лишь через 13 лет, в 1986 году, завотделом молодёжной реакции Андрей Меньшиков заговорил о том, что КВН нужно возродить. Я к тому времени переехал из Одессы в Москву, и Андрей предложил мне заниматься возрождением КВН вместе.
Пришли перестройка, гласность — передача сама просилась на экран. Так говорил Андрей. А я сомневался: пытаясь воссоздать легенду, её порой очень легко разрушить.
Мы с Андреем стали собирать команды. Ездили и в Свердловск, и в Одессу... Нашли много команд, их хватило на несколько сезонов.
«Мы не хотели возвращать Маслякова в КВН»
— А чем занимался в то время Александр Васильевич Масляков?
— Он тоже работал в молодёжной редакции Центрального телевидения, но вёл другие передачи — «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».
Мы не хотели возвращать Маслякова в КВН. Потому что ему было уже за 40. Не студенческой возрастной категории.
Мы задумали, чтобы КВН по очереди вели члены команд. Провели пробную игру, где участвовали команды Одессы и Московского строительного института. Игра прошла очень хорошо. К сожалению, её не снимало телевидение.
Следующую игру уже снимали. Во время монтажа мы с Андреем поняли, что очень не хватает закадрового текста — голоса, который бы объяснял происходящее на экране. Написали текст и пригласили Маслякова озвучить. Он очень обрадовался. В процессе мы совместно решили, что пусть на следующей программе будет не голос за кадром, а ведущий на сцене. Масляков сказал, что он готов. Так он стал ведущим снова.
«Comedy Club порой интереснее и смешнее, чем КВН»
— Как родился гимн КВН, автором слов которого являетесь вы?
— В качестве автора музыки мы с Андреем Меньшиковым сначала хотели пригласить композитора Юрия Чернавского, который писал очень модные песни, в том числе Алле Пугачёвой. И он написал для КВН, тоже модную. Послушав эту мелодию, я сказал Андрею, что лучше не модную, а «на все времена».
Отправились к Владимиру Шаинскому. Он написал довольно быстро. После чего закрыл меня в своём рабочем кабинете, сказав: «Пока не напишешь текст хотя бы первого куплета, ты отсюда не выйдешь». И я написал, часа примерно за два. Владимир Яковлевич текст принял и меня выпустил.
— Получаете ли авторские отчисления за эту песню?
— В Советском Союзе не получал, а позже стали начислять. Это гроши, поверьте.
— С годами КВН стал буквально семейным делом Масляковых. Это справедливо?
— Мне кажется, нет.
Всё-таки передачу придумал не Масляков. То, что мы с Андреем Меньшиковым возрождали КВН, тоже не имеет первостепенного значения. По справедливости КВН — это Аксельрод, который придумал игру, и режиссёр Белла Сергеева.
— Чем кардинально отличается нынешний КВН от игры вашего времени?
— В какой-то момент мы с Андреем Меньшиковым перестали иметь отношение к КВН. И спустя время увидели, что из конкурса эрудитов он превратился в состязание весельчаков.
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