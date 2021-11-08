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Скончался актер из сериала «След»

Сериал "След" ФОТО: скриншот видео

Ушел из жизни актер Виктор Гунин. Об этом на портале «Кино-Театр.ру»сообщил его коллега Юрий Гаркави, передает портал Gazeta.ru.

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Гаркави.

Гунину было 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Виктор Гунин работал в Московском государственном театре киноактера, а также снимался в кино. Он известен по ролям в картинах «Кулагин и партнеры», «След» и «Кодекс чести».

В начале этого года умер еще один актер из сериала «След» — Олег Валкман. Причиной смерти 52-летнего мужчины стала непродолжительная болезнь.

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