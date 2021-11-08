Скончался актер из сериала «След»

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Гаркави.

Гунину было 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Виктор Гунин работал в Московском государственном театре киноактера, а также снимался в кино. Он известен по ролям в картинах «Кулагин и партнеры», «След» и «Кодекс чести».