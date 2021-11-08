«Как это было круто!»: Моисеев произвёл фурор архивным фото с Пугачёвой

На фото начинающий танцор запечатлён с двумя танцовщицами из ансамбля «Экспрессия» и Аллой Пугачёвой в центре. Сам Моисеев выглядит шикарно и почти неузнаваем — у него тёмные густые волосы и борода.

«Из архива», — подписал снимок артист.

Подписчики тут же отреагировали на фотографию, на многих нахлынула ностальгия. «Классная фотка! Первый состав „Экспрессии“! Как это было круто!», «Шикарно! Прям, как Army of Lovers», «Борис, помню вас в детстве в 1980-х, вы всегда мне казались не советским... Выставляйте почаще ваши фото из архива», наперебой делятся эмоциями с артистом в комментариях пользователи.