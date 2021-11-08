Кая Каллас, поздравляя сына, пожалела об одном

«Сегодня, 10 лет назад, я стала мамой. Это время пролетело невероятно быстро. Веселый малыш превратился в серьезного молодого человека. Жаль только, что они так быстро растут», — сентиментально подписала публикацию мама теперь уже 10-летнего мальчика.





По сообщениям в СМИ, в 2006 году у Кайи были непродолжительные отношения с Эмилем Оя, участником ансамбля Meie Mees. Однако, к концу 2010 года к ней пришла еще большая любовь - сердце Каи завоевал тогдашний министр финансов и председатель Res Publica Таави Вескимяги. Отношения пары развивались стремительно. В 2011 году они купили дом в Нымме, и в ноябре того же года у них родился сын Стен. Однако, в 2014 году Кая и Таави объявили в Твиттере, что решили расстаться. Ранней осенью того же года Кая Каллас приступила к четырехлетнему сроку в качестве члена Европейского парламента и сосредоточилась на воспитании двухлетнего сына в качестве матери-одиночки.