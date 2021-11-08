Когда начнутся снегопады: зима обещает быть

На пороге вторая коронавирусная зима - прошлая была довольно морозной и достаточно снежной. Считается, что свою роль сыграло нарушение авиасообщения и работы заводов. Из-за этого очистилась атмосфера, выбросов углекислого газа вроде стало меньше, и заметно похолодало. Но в этом году все вернулось на ккуги своя.

Какой будет зима 2021-2022 года? Различные погодные порталы по-разному представляют погоду на Рождество и в новогоднюю ночь в Эстонии. Выбирай тот прогноз, который тебе нравится!

Согласно данным американского метеорологического веб-сайта accuweather.com, который делает долгосрочные прогнозы, опираясь на данные со спутников, ноябрь будет более теплым, чем мы привыкли.

Да, дожди идут каждый день, они не прекратятся, температура сохранится до плюс 10. Пару дней с мокрым снегом не принесут холодов, хотя вторая половина месяца ожидается чуть прохладнее - с максимальной температура до +7 градусов. Однако этот период будет более сухим и солнечным, что бывает в ноябре крайне редко.

Ночные температуры могут быть минусовыми, но днем нас ждет уверенный плюс.

В первой половине декабря будет идти привычный для нас дождь. Средняя дневная температура составит +4 градуса, ночью столбик термометра может опускаться до -2. Будут и солнечные деньки - давайте подсчитаем, сколько!

Вторая половина декабря обещает стать действительно зимней: с морозами до -10, пушистым снегом и долгожданным солнцем. На Рождество ожидается до минус 3, а ночью до минус 10. И землю покроет снег. Доставайте санки, лыжи, коньки и наслаждайтесь зимними радостями. В канун Нового года будет минус 3, а к полуночи дотянется и до минус 11.

Январь начнется с мокрого снега, и снегопад продлится почти всю первую половину месяца. Вторая половина месяца будет более солнечной с плюсовыми и минусовыми температурами.

Февраль, который у нас является самым холодным месяцем в году, начнется с уверенного плюса. Весна идет! Но по ночам будет до минус 13 градусов.

Синоптики Freemeteo.ee обещают лишь два солнечных дня в этом месяце - 18 и 25 ноября. Температура воздуха днем ​​от +4 градуса до -1 по ночам.

Декабрь - это зима, детка. Снег начнется через 24 дня, в начале месяца несколько дней будут лить дожди. Три солнечных дня в декабре - это подарок от Деда Мороза. Температура воздуха в начале месяца от 0 до -5 градусов, во второй половине ниже - от 2 до 10 градусов ниже нуля.

Снег будет идти все Рождество и до конца Нового года, словом, нас ждут сильные снегопады.

Январь 2022 года встретит нас плюсовой температурой, но пасмурным днями. Снегопад, начавшийся в декабре, продолжится и в новом году. Температура будет от +2 градусов в начале месяца до -8 градусов в конце.

Из 28 дней февраля только четыре будут солнечными. Снег завалит Эстонию, температура ожидается похожей на январскую. Прогнозируется холода до минус 11 градусов.

Gismeteo.com обещает теплый и дождливый ноябрь. Температура воздуха выше средней, достигает +9 градусов. С 22 ноября температура понижается, в среднем до +4. Погода в основном пасмурная, возможны грозы и туман.

Начало декабря теплое, от 1 до 3 градусов тепла днем ​​и до 1 градуса тепла ночью. Однако зима придет аккурат к Рождеству, и температура воздуха опустится до минус 6-10. Снегопад продлится с 21 до 31 декабря, так что Новый год ожидается снежным.

Январь нас порадует более теплой, чем обычно, погодой, с температурой от 0 до -5 градусов. Солнечных дней должно быть не менее 12, столько же и снегопадных.

В феврале будет относительно тепло: снег, выпавший в январе, растает, но во второй половине месяца пойдет снова. Температура воздуха от +1 до -12 градусов по ночам. И готовимся встречать весну!