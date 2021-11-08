Пустить любовницу мужа в свою постель или развестись: сексолог о плюсах и минусах «шведской семьи»

Некоторые мужчины спят и видят себя во главе гарема, но потакать его фантазиям или нет — только ваше решение, не факт, что пример Гвоздиковой сможет вам подсказать, как правильно действовать в такой ситуации. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог и сексолог Алия Королёва рассказала о том, какой выбор можете сделать лично вы, столкнувшись с таким предложением.

Эксперт предлагает три очевидных варианта — согласиться и смириться, «увести» мужа назад или уйти.

Первый вариант, считает Королёва, стоит рассмотреть, если интимная искра в ваших отношениях давно потухла, и вы перешли от романтической любви к платонической. Но есть вариант, при котором смириться — точно не выход.

«Ни в коем случае не стоит смиряться и сохранять семью ради детей, потому что даже если дети маленькие — согласитесь, лучше они будут жить в семье, где родители живут раздельно, но не ругаются, чем если они будут постоянно слышать и наблюдать какие-то ссоры, конфликты, какую-то агрессию со стороны родителей друг к другу и недопонимание», — предостерегла Алия Королёва.

Второй способ — вернуть неверного супруга, сперва согласившись на предложение, а затем манипулировать своим возлюбленным, настраивая его против соперницы.

«С одной стороны — всякое может быть, и, возможно, такой вариант тоже будет жизнеспособен, но ответьте себе на вопрос — вам это надо? Ради чего вы это делаете? Для того, чтобы мужчина ее бросил, и вы, грубо говоря, победили эту соперницу? Готовы ли вы будете потом находиться с этим мужчиной, зная, что он уже вас предал? Есть ли вероятность того, что он в будущем не сделает так же, не повторит еще один такой «тройной союз»? — рекомендует задуматься Королёва.

Так или иначе, даже если у вас получится восстановить отношения со своей половинкой — вопрос доверия в них всегда будет стоять очень остро.

Еще один вариант, пожалуй, придет в голову большинству женщин в первую очередь — бросить мужчину, увлекшегося своими фантазиями, просто уйти и порвать любую связь. Этот же вариант эксперт считает правильным — но уходить тоже надо грамотно.

«Не терпите это, уходите! Уходите без криков, без скандалов, ну, ты решил — хорошо! То есть все — отстранитесь от него. Нет ничего хуже, чем безразличие и отстранение, мужчина, особенно который уже находится с вами в долгих отношениях, он начнет это чувствовать, он начнет понимать, что, в смысле она не ругается? Почему она так поступила? То есть он, наоборот, будет к вам тянуться — ему будет не хватать вашего внимания, и, возможно, он сам ее бросит — потому что не захочет терять то, что сейчас может потерять с вами», — уточнила эксперт.

При этом, если он все же вернется и будет молить о прощении, главное — не прощать слишком быстро. Отплатите мужчине тем же номером, что он показывал вам, выстраивая отношения на стороне. Он должен осознать, какую большую ошибку совершил, и искупление вины должно быть сопоставимо с ее тяжестью.

«Главное — выберите то, что вам по душе и на что вы в данный момент готовы, и то, что вам говорит ваше внутреннее чутье. И тогда этот выбор — один из трех, будет обязательно правильным», — подытожила Королёва.