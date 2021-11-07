Редкое совместное фото дочерей Екатерины Климовой от разных мужчин появилось в Сети

43-летняя российская актриса театра и кино Екатерина Климова всегда мечтала о большой семье. Сейчас знаменитость воспитывает четырех детей, рожденных от трех разных мужчин. Самому младшему ребенку — дочери Изабелле — всего лишь шесть. Ну а старшей наследнице артистке Елизавете Хорошиловой недавно исполнилось 19 лет, она учится на журфаке МГУ. Девушка съехала от матери и живет самостоятельно. Тем радостнее становятся моменты, когда Лиза навещает свою родительницу, а заодно и младшую сестренку.
Накануне Климова опубликовала трогательные кадры, на которой ее дочери запечатлены вместе. Несмотря на разницу в возрасте, девочки отлично ладят друг с другом. На фотографиях они обнимаются и дурачатся.
«Крошки мои», — подписала снимки Екатерина Климова. Пользователи Сети по достоинству оценили нежные кадры. Звезда экрана старается не делать тайны из своей личной жизни и регулярно публикует в личном микроблоге фотографии детей. Помимо Елизаветы и Изабеллы, она воспитывает сыновей Матвея и Корнея, рожденных от актёра театра и кино Игорь Петренко. Он был вторым мужем Климовой.