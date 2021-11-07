Редкое совместное фото дочерей Екатерины Климовой от разных мужчин появилось в Сети

43-летняя российская актриса театра и кино Екатерина Климова всегда мечтала о большой семье. Сейчас знаменитость воспитывает четырех детей, рожденных от трех разных мужчин. Самому младшему ребенку — дочери Изабелле — всего лишь шесть. Ну а старшей наследнице артистке Елизавете Хорошиловой недавно исполнилось 19 лет, она учится на журфаке МГУ. Девушка съехала от матери и живет самостоятельно. Тем радостнее становятся моменты, когда Лиза навещает свою родительницу, а заодно и младшую сестренку.