Как участники детского «Голоса» становятся богатыми после шоу
Головокружительные заработки — лишь одна чаша весов. На другой — тяжелейший труд и изнурительная борьба с комплексами, пишет Лайф.
Головокружительные заработки — лишь одна чаша весов. На другой — тяжелейший труд и изнурительная борьба с комплексами, пишет Лайф.
Благодаря различным телешоу сфера блогеров пухнет с каждым днём: участники реалити и конкурсных программ после эфира получают космическое количество подписчиков, которые своими просмотрами приносят звёздам деньги. Шоу «Голос. Дети» — не исключение. Это трамплин для того, чтобы вмиг стать знаменитым и богатым. Но так ли счастливы дети, которые, по сути, стали жертвами амбиций своих родителей?..
Арина Данилова из якутской семьи предпринимателя и оперной певицы (в Инстаграме — 1,7 млн подписчиков, в Тиктоке — 1,8 млн, на YouTube — 2,43 млн) стала самой популярной участницей шоу, выступив в первом сезоне в прослушиваниях с бумажным стаканчиком и повторив известный номер Анны Кендрик из фильма «Идеальный голос» — только с другой песней. Тогда девочка вылетела на этапе поединков, однако в этом году она вернулась в десятый сезон с тем же номером и повторила успех. Правда, вопрос — зачем, ведь карьере 17-летней девушки можно только позавидовать: она уже успела сняться в сериалах, выпустить один альбом и восемь синглов, а её ютуб-канал приносит ежемесячно от 11 000 до 174 000 долларов в месяц.
Диана Анкудинова из Приморья (в Инстаграме — 171 000 подписчиков, в Тиктоке — 286 000, на YouTube — 813 000) даже не прошла слепые прослушивания в четвёртом сезоне шоу «Голос. Дети». Об этом наставники крепко пожалели, когда девушка стала победительницей второго сезона шоу «Ты супер!» и ей аплодировали стоя и зал, и жюри. Диана доказала, что суперзвездой можно стать несмотря ни на что — девочка провела детство в детдоме, мать пила и пыталась её убить. Диана вообще не должна была родиться, её биологическая родительница до этого сделала 12 абортов... В приюте она встретила добрых людей, ставших её семьёй, и теперь 18-летняя певица отплачивает им той же любовью. Диана регулярно получает солидные гонорары за различные шоу, собственные песни и отчисления от YouTubе — по данным Social Blade, от 1,7 до 27,5 тыс. долларов в месяц.
У Кристиана Костова (в Инстаграме — 323 тыс. подписчиков, в Тиктоке» — 387 тыс., на YouTube — 210 тыс.) армия поклонниц простирается далеко за пределы родных певцу России и Болгарии. Кристиан пробился в финал первого сезона шоу «Голос. Дети», но уступил победительнице. Однако это никак не сказалось на успехе артиста — в 2017 году он защитил честь Болгарии на Евровидении, заняв второе место — самое высокое для неё в истории. А в 2019-м выступил на популярном китайском шоу Singer, куда приглашают исключительных вокалистов (Полина Гагарина тоже стала его участницей), став самым молодым конкурсантом. Он выпустил три альбома и 12 сольных синглов, которые вместе с концертами и рекламой щедро награждают его роялти. А вот ютуб-канал, на который певец выкладывает лишь клипы на свои песни, привносит в копилку скромный доход — 36–583 доллара в месяц.
Алиса Кожикина (в Инстаграме — 246 тыс. подписчиков, в Тиктоке — 68,4 тыс., на YouTube — 585 тыс.) стала первой участницей шоу «Голос. Дети», победив в 2014 году, и отправилась на Детское Евровидение. Правда, там артистка заняла всего лишь пятое место. С тех пор девушка активно выпускала собственные песни (два альбома и 22 сингла), озвучивала фильмы, записывала саундтреки к российским и зарубежным мультфильмам, была в жюри на детских конкурсах и давала собственные концерты. Об учёбе Алиса тоже не забывала — даже расторгла контракт с Максом Фадеевым, чтобы карьера не мешала школе. Сейчас певица продолжает музыкальный путь в Государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства в Москве, а о финансах ей беспокоиться не приходится. Выпущенные проекты позволяют жить на широкую ногу, а ежемесячный платёж от YouTubе в виде 140–2200 долларов является приятным бонусом.
Ярослава Дегтярёва (в Инстаграме — 240 тыс. подписчиков, в Тиктоке — 98,4 тыс., на YouTube — 217 тыс.) — самая младшая участница этого списка, но это никак не сказывается на её заработке. Девочка в семь лет пришла на третий сезон «Голоса» и покорила жюри своим исполнением «Кукушки». Зрители болели за малышку, ведь ей уже многое пришлось пережить — в маленьком возрасте она попала в жуткую аварию, после которой едва не лишилась зрения из-за осколков и ей пришлось заново учиться ходить со спицей в ноге. Ярослава добралась до финала шоу, но победить не смогла. Сейчас 13-летняя девочка активно ведёт соцсети и получает отличный гонорар от YouTubе — 145–2300 долларов в месяц.