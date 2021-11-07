Как участники детского «Голоса» становятся богатыми после шоу

Арина Данилова из якутской семьи предпринимателя и оперной певицы (в Инстаграме — 1,7 млн подписчиков, в Тиктоке — 1,8 млн, на YouTube — 2,43 млн) стала самой популярной участницей шоу, выступив в первом сезоне в прослушиваниях с бумажным стаканчиком и повторив известный номер Анны Кендрик из фильма «Идеальный голос» — только с другой песней. Тогда девочка вылетела на этапе поединков, однако в этом году она вернулась в десятый сезон с тем же номером и повторила успех. Правда, вопрос — зачем, ведь карьере 17-летней девушки можно только позавидовать: она уже успела сняться в сериалах, выпустить один альбом и восемь синглов, а её ютуб-канал приносит ежемесячно от 11 000 до 174 000 долларов в месяц.