Назван безобидный симптом, который может быть предвестником рака

Немецкий дерматолог и автор книг Яэль Адлер назвала безобидный симптом, который может оказаться предвестником рака. Доктор призвала внимательнее относиться к изменениям на коже, так как они могут говорить о нарушениях работы внутренних органов и наличии серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

По мнению врача, ни один орган не сигнализирует о проблемах со здоровьем так явно как кожа. Поэтому появление прыщей, покраснений, раздражений и прочее — повод к незамедлительному приему у дерматолога или терапевта. Особенно тревожным сигналом Адлер назвала зуд, который многими не воспринимается даже как симптом.

«Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — заметила эксперт.