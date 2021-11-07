Вы так тоже делаете? Названы простые способы испортить пельмени
Пользователь китайского сегмента интернета перечислил главные ошибки при приготовлении блюда.
Пользователь китайского сегмента интернета перечислил главные ошибки при приготовлении блюда.
Пользователь китайского сегмента интернета назвал простые способы испортить пельмени. Житель деревни на севере Поднебесной указал юзерам на главные ошибки, которые они допускают при приготовлении древнего и любимого всеми блюда, сообщает «ИноСМИ».
Автор публикации отметил, что пельмени ни в коем случае нельзя бросать в кипящую воду. Разница температур воды и продукта приводит к склеиванию крахмала. Кроме того, «ушки» начинают лопаться и быстро развариваются в кипятке.
«При погружении в кипящую воду ледяные пельмени начинают быстро расширяться. Замороженные пельмени относительно сухие и не пластичные, поэтому при расширении они начинают лопаться и в результате разваливаются», — отметил житель китайской деревни.
Потомственный любитель пельменей рекомендует перед приготовлением дать им немного согреться. Для этого лучше всего замочить их на несколько минут в воде. Жидкость придаст тесту некоторую эластичность, и при варке пельмени не будут лопаться.
Еще один немаловажный момент — оптимальная температура воды в кастрюле. Не стоит кидаться в крайности и опускать пельмени в холодную воду или кипяток. Самый лучший вариант загружать нужную себе порцию при 50 градусах.
После того как пельмени закипели, не забывайте добавлять в кастрюлю немного холодной воды. Эта манипуляция позволит обеспечить равномерный нагрев продукта в емкости.