Шесть признаков, что вид из окна притягивает в дом неудачу

Есть много разных причин потери здоровья и хорошего настроения. Старайтесь помнить о них, чтобы знать, как сделать свою жизнь лучше и не допустить потерю позитивной энергии, пишет dailyhoro.ru.

Вы часто болеете

Согласно учению феншуй, если вы смотрите в окно и видите там помойку или свалку, это неминуемо вызовет постоянное недомогание. В таких случаях люди испытывают постоянную головную боль и ощущение слабости.

Ваша продуктивность падает

Плохой вид из окна, который вам совершенно не нравится, приведет к тому, что ваша продуктивность упадет. Это актуально только для тех, кто работает дома. Вид из окна при этом должен быть приемлемым.

Вы ругаетесь с родственниками

Постоянные ссоры — это норма в квартире или в доме, где вид из окна оставляет желать лучшего. Такое происходит чаще всего из-за наличия за окном разрушенных зданий, ветхих сооружений.

Вы чувствуете слабость

Еще один признак того, что вид из окна недостаточно хорош. Многие люди в таком случае отмечают ощущение сдавленности, напряжения. Многие переживают по мелочам, а потом, когда переезжают на новое место с удовлетворительным видом из окна, проблема уходит сама собой.

У вас не хватает сил

Сил на занятия спортом, на развлечения, на радость, на любимые дела. Плохой вид из окна выполняет роль энергетического вампира. Силы покидают людей, живущих в таком доме. Это происходит практически всегда.

Вы плохо спите

Плохой сон без особых на то причин тоже явно указывает на то, что с видом из окна что-то не так. Если вы не можете объяснить ничем эту проблему, так как ведете правильный образ жизни, попробуйте обратиться к советам, описанным далее.

Как исправить проблему

Совсем не обязательно куда-то переезжать. Для того, чтобы нейтрализовать отрицательную энергетику плохого вида из окна, вы можете сделать следующее.

Поставить на подоконник колючие растения. В данном случае речь идет о кактусах, розах, алоэ, молочае и так далее. Такие растения не дают любой отрицательной энергии пройти в ваш дом.

Повесить жалюзи. Если вид из окна плохой, вы можете не смотреть на него. Просто завесьте окна плотными жалюзи. Это поможет решить проблему.