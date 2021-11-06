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Полина Гагарина вышла в свет с новым избранником

Полина Гагарина. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Полина Гагарина вместе с детьми отправилась в отпуск в Арабские Эмираты. Певица все же посещает светские мероприятия, и на фестивале PARUS, где выступают ее коллеги, она появилась в компании своего нового возлюбленного, пишет Стархит.

Публика давно подозревала, что Гагарина находится в отношениях с саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Если раньше пара никак не подтверждала свои отношения, то недавно журналисты засняли их вместе. Артистка и ее предполагаемый бойфренд появились на выступлении рэпера Басты в Дубае.

В Сети даже поговаривали, что именно он стал причиной ее разрыва с фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина давно сотрудничает с 49-летним саундпродюсером, однако не комментирует возможный романтический союз.

В личном блоге Владимир частенько упоминает о Полине и очень тепло отзывается о работе с ней. Когда в вечернем шоу Ивана Урганта Гагарина выступила с новой песней «Вчера», к продюсированию которой приложил руку и Чиняев, мужчина не мог обойти данное событие. В личном блоге он опубликовал ролик с финальной частью шоу «Вечерний Ургант» с выступлением Поли, явно радуясь совместной работе.

Под видео композитор оставил трогательную подпись: «The Best My Love, Полина Гагарина... Я так себе и представлял... Благодарен, от души... Душевно». Певица в благодарность ответила ему взаимностью и опубликовала смайлы в виде пылающих сердечек.

Многие считают, что Владимир — идеальная партия для Полины, творческий тандем способен создать еще много новых хитов. К слову, Чиняев давно преуспел на этом поприще. ChinKong пришел в шоу-бизнес еще в начале 2000-х годов. Он делал аранжировки песен для Анжелики Варум, Эмина, Карины Кокс, групп «Дискотека Авария», «Машина времени» и многих других.

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