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Кончите Вурст 33 года: как сложилась жизнь «бородатой женщины» после Евровидения

Кончита Вурст. ФОТО: Ronald Zak/AP

Сегодня свой день рождения отмечает австралийский поп-певец и победитель конкурса песни Евровидение-2014 в Копенгагене Кончита Вурст. Сегодня ему исполняется 33 года, пишут Аргументы.

Настоящее имя Кончиты Вурст - Том Нойвирт. Он родился 6 ноября 1988 года в Австрии в городе Гмунден. Свое детство мальчик провел в небольшой деревне. С раннего возраста он проявлял интерес к женской одежде, и в подростковом возрасте понял, что его привлекают мужчины. В семнадцать лет Том совершил каминг-аут. В школе он подвергался постоянной коллективной травле.

В 2006 году Нойвирт принял участие в третьем сезоне шоу для начинающих поп исполнителей, на котором занял второе место.

В 2011 году Том окончил школу моды в Граце. После чего он принял участие в австрийском кастинг-шоу под названием «Большой шанс», там он впервые появился в образе женщины с бородой под псевдонимом «Кончита Вурст», исполнив хит Селин Дион.

Уже в следующем году певец в образе Кончиты участвовал в национальном отборе на Евровидение-2012. А через два года Австрия отправила Кончиту на 59-й конкурс песни Евровидение в Копенгаген, там Вурст заняла первое место, набрав 290 баллов с песней «Rise like a Phoenix».

В апреле 2018 года Том на странице Кончиты Вурст в Instagram заявил, что уже несколько лет живет с ВИЧ и проходит терапию. Он был вынужден огласить эту информацию, чтобы избежать шантажа со стороны одного из его бывших любовников.

В 2015 году вышел дебютный альбом «Conchita». Через два года артист рассказал, что хочет избавиться от былого образа и создать новый, уже в облике мужчины.

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