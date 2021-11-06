Ученые нашли способ предотвратить тяжелое течение COVID-19

Исследователями из Университета Отаго были проведены клинические испытания, в ходе которых у пациентов, кому каждый день ставили капельницы с витамином С, повысился уровень кислорода в крови и иммунная система организма начала подавлять зараженные клетки. Результаты испытаний были опубликованы в The Telegraph.

Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 грамм витамина С внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления,

— отметили ученые.

Однако, несмотря на видимый результат, доктор медицинского факультета Имперского колледжа в Лондоне добавляет — данное лечение может вовсе не принести положительный результат, так как введенный витамин С способен быстро рассасываться в организме, и тогда наступает вновь его дефицит.

Всегда нужно следить за таким существенным моментом, как восполнение уровня электролитов, микроэлементов и витаминов, включая витамины С и D. Это должно стать стандартом клинической практики,

— приводит мнение специалиста «Газета.ру».