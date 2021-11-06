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Ученые нашли способ предотвратить тяжелое течение COVID-19

Больница. ФОТО: Stanislav Krasilnikov / TASS

Ученые из Новой Зеландии выяснили — для избежания тяжелого течения COVID-19 организм пациента необходимо ежедневно насыщать витамином С. Именно его показатели зачастую у заболевших коронавирусом ниже нормы, пишет Пятый канал.

Исследователями из Университета Отаго были проведены клинические испытания, в ходе которых у пациентов, кому каждый день ставили капельницы с витамином С, повысился уровень кислорода в крови и иммунная система организма начала подавлять зараженные клетки. Результаты испытаний были опубликованы в The Telegraph.

Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 грамм витамина С внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления,

— отметили ученые.

Однако, несмотря на видимый результат, доктор медицинского факультета Имперского колледжа в Лондоне добавляет — данное лечение может вовсе не принести положительный результат, так как введенный витамин С способен быстро рассасываться в организме, и тогда наступает вновь его дефицит.

Всегда нужно следить за таким существенным моментом, как восполнение уровня электролитов, микроэлементов и витаминов, включая витамины С и D. Это должно стать стандартом клинической практики,

— приводит мнение специалиста «Газета.ру».

Подобной точки зрения придерживается и ученый из Великобритании. Он считает, что данное испытание было проведено недостаточно глубоко, чтобы возможно было делать серьезные заключения и считать витамин С спасением от осложнений при коронавирусе. Потому пока исследования продолжаются необходимо применять то, что доказало свою эффективность.

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