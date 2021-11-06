Вспомнить все! Зарубежные сериалы, по которым сходили с ума в СССР
Зарубежные сериалы были редкостью для советского ТВ, но они все-таки выходили. Эти проекты мгновенно становились хитами, а некоторые зрители ностальгируют по ним до сих пор.
Зарубежные сериалы были редкостью для советского ТВ, но они все-таки выходили. Эти проекты мгновенно становились хитами, а некоторые зрители ностальгируют по ним до сих пор.
Иностранные сериалы в СССР выходили нечасто. Аналогичная ситуация сложилась и с полнометражными фильмами. Несмотря на высокое качество отечественной продукции, зрители все равно жаждали видеть и зарубежные киноистории. По многочисленным просьбам зрителей тогдашние телебоссы все-таки закупали иностранный продукт.
Некоторые из сериалов оказались забытыми, а другие, наоборот, обрели культовый статус. «СтарХит» решил вспомнить про данные истории и узнать, почему же их так обожали зрители?
Дата выхода в СССР: 16 октября 1988
Страна: Бразилия
В главных ролях: Луселия Сантуш, Рубенс ди Фалку, Хилберто Мартиньо, Норма Блум, Мариу Кардозу, Беатрис Лира, Леа Гарсия
Краткое описание
Действие разворачивается в Бразилии в 1868 году. Скромная Изаура — рабыня, работающая на фазенде командора Алмейды. Девушка мечтает сбросить оковы, мешающие ее нормальной жизни, но не может этого сделать. А тут еще и сын командора Леонсио начинает проявлять к Изауре любовный интерес.
Это первый иностранный сериал в СССР, который стал мегапопулярным. Бразильские страсти были непривычны и новы для жителей страны, поэтому «Рабыня Изаура» увлекла миллионы людей. Попутно эта мелодрама породила долгоиграющую популярность бразильских сериалов в СССР и России.
Вот только сейчас смотреть сериал сложно из-за низкого качества съемки и посредственного сценария. Так что успех объясняется именно новизной формата для советского зрителя.
Дата выхода в СССР: 1990
Страна: Турция
В главных ролях: Аидан Шенер, Кенан Калав, Садри Алышык, Зафер Эргин, Тильбе Саран, Хаяти Хамзаоглу, Томрис Огузалп
Краткое описание
Фариде — умная и смелая девушка, живущая с тетей. Однажды она влюбляется в кузена Кямрана, который отвечает ей взаимностью. Кажется, что теперь уже ничто не может помешать их счастью, но неожиданно Фариде узнает о мимолетном романе избранника в Европе.
Оскорбленная предательством, девушка уезжает из дома. Она отправляется в глухую провинцию, чтобы учить детей и заниматься просветительской деятельностью. Вот только сердце Фариде требует новой встречи с Кямраном.
Этот сериал тоже мелодраматический, но куда менее затянутый, чем «Рабыня Изаура». К тому же проект снят по легендарному роману Решата Нури Гюнтекина, который поднимал в своем произведении важные вопросы о проблемах Турции. Так что это тот самый случай, когда можно не только попереживать за героев, но и узнать что-то новое о далекой стране.
Дата выхода в СССР: 12 ноября 1966
Страна: Польша
В главных ролях: Януш Гайос, Франчишек Печка, Влодзимеж Пресс, Малгожата Немирска, Витольд Пыркош, Пола Ракса, Веслав Голас
Краткое описание
Польский экипаж танка RUDY ежедневно участвует в военных операциях по освобождению территории Польши от немецких захватчиков. Их служба трудная и драматичная, но танкисты не привыкли жаловаться. Даже на фронте они всегда находятся повод для радости.
Легендарный польский сериал неоднократно повторяли в СССР. Зрители были в восторге и от самого сюжета, и от пса, ставшего одним из главных персонажей. Сейчас, конечно, популярность проекта заметно упала, но рейтинги у него все равно отличные.
Дата выхода в СССР: 30 июля 1986
Страна: Италия, Франция, Великобритания, Германия
В главных ролях: Микеле Плачидо, Барбара Де Росси, Патриция Милларде, Николь Жаме, Анджело Инфанти, Пино Колицци, Ренато Мори
Краткое описание
В небольшом городке в Италии убивают начальника уголовного розыска. На его место назначают опытного полицейского Коррадо Каттани, который приезжает в город с женой и ребенком. Первым же заданием Коррадо становятся поиски убийцы его предшественника.
Пытаясь распутать криминальную паутину, Каттани все больше погружается в мир убийств и порока. Здесь он знакомится с наркоманкой Титти, в которую постепенно влюбляется.
Первые зарубежные сериалы, показанные в СССР, часто становились культовыми именно из-за своей новизны. Зритель хотел увидеть истории про другие страны, про совершенно иных людей, поэтому игнорировал качество продукта. Однако «Спрут» — исключение из правил. Этот детективный сериал и сейчас не уступает лучшим образчикам жанра. Собственно, куча продолжений и любовь публики по всему миру — лучшее тому доказательство.
Дата выхода в СССР: 1988
Страна: США
В главных ролях: Ричард Чемберлен, Рэйчел Уорд, Джин Симмонс, Ричард Кайли, Барбара Стэнвик, Кристофер Пламмер
Краткое описание
Мэгги Клири — девушка из большой семьи, жаждущая любви. Вот только чувства героиня питает к священнику по имени Ральф. Скованный монашеской рясой, мужчина не может быть рядом с Мэгги, хотя и искренне любит ее. Именно поэтому обоим приходится десятилетиями страдать в ожидании коротких встреч.
Сериал по легендарной книге Колин МакКалоу был принят неоднозначно. Дело в том, что создатели изменили слишком много сюжетных линий. Но в России мелодраму любят до сих пор: и сейчас ценительницы романтических историй продолжают раз за разом возвращаться к сериалу.
Дата выхода в СССР: 1988
Страна: США
В главных ролях: Джон Провост, Джун Локхарт, Хью Рейли, собака Лэсси, Роберт Брэй, Жан Клэйтон
Краткое описание
Очаровательная собака Лесси живет в сельской местности вместе со своими хозяевами. Ежедневно она попадает в забавные приключения, из которых выбирается благодаря сноровке и помощи лесных товарищей.
Этот сериал в США пользовался невероятной популярностью в 50-е. Можно сказать, что целое поколение американцев выросло на приключениях Лесси. Еще бы, ведь речь идет о 19 сезонах. А вот до СССР проект дошел гораздо позже. В 80-е, когда напряженность между странами из-за холодной войны спала, зрители получили возможность насладиться приключениями очаровательного пса.
Дата выхода в СССР: январь 1970
Страна: США
В главных ролях: Брайан Келли, Люк Хэлпин, Томми Норден, Флиппер, Улла Стремстедт, Кортни Браун
Краткое описание
Флиппер — невероятно сообразительный дельфин, который дружит со смотрителем морского заповедника Портретом Риксом и его сыновьями. Особенно Флиппер сближается с мальчиком по имени Бад. Вместе им приходится сталкиваться с опасными приключениями и коварными злодеями.
И еще один детский сериал, главным героем которого оказалось животное. На западе «Флиппер» был куда менее популярен, чем «Лесси», но в СССР эти два проекта обожали примерно одинаково. Многие дети сбегали с последних уроков в школе, чтобы успеть понаблюдать за дельфином. Кстати, «Флиппер» не так уж устарел, поэтому и сейчас ценители кино могут получить удовольствие от просмотра.
Дата выхода в СССР: 1971
Страна: Великобритания
В главных ролях: Эрик Портер, Маргарет Тайзэк, Найри Доун Портер, Кеннет Мор, Джун Бэрри, Сьюзен Хэмпшир, Николас Пеннелл
Краткое описание
Форсайты — сплоченное семейство, члены которого стоят друг за друга горой. Все меняется, когда Сомс Форсайт женится на страстной красотке Ирэн. С ее появлением клан раскалывается, а его представители начинают ссориться друг с другом. Действие сериала охватывает период с викторианской эпохи до 1920-х годов.
Популярные в СССР сериалы соцстран были не редкостью. Так, еще в 60-е по ТВ транслировался венгерский проект «Капитан Тенкеш». Однако именно «Сага о Форсайтах» стала первым сериалом, просочившимся за «железный занавес» из Великобритании. И успех его был огромный. По подсчетам, ежедневно за приключениями представителей клана Форсайтов следили более 30 миллионов человек!
Конечно, многие перечисленные сериалы не выдержали испытание временем. Однако это совсем не означает, что про них следует забыть. Все-таки эти проекты были олицетворением той действительности, в которой жил советский человек. Изучая данные телешоу сейчас, можно понять, какие проблемы волновали людей 40-50 лет назад, а прошлое всегда дает ключик к будущему.