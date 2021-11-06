Вспомнить все! Зарубежные сериалы, по которым сходили с ума в СССР

Иностранные сериалы в СССР выходили нечасто. Аналогичная ситуация сложилась и с полнометражными фильмами. Несмотря на высокое качество отечественной продукции, зрители все равно жаждали видеть и зарубежные киноистории. По многочисленным просьбам зрителей тогдашние телебоссы все-таки закупали иностранный продукт.

Некоторые из сериалов оказались забытыми, а другие, наоборот, обрели культовый статус. «СтарХит» решил вспомнить про данные истории и узнать, почему же их так обожали зрители?

«Рабыня Изаура»

Дата выхода в СССР: 16 октября 1988

Страна: Бразилия

В главных ролях: Луселия Сантуш, Рубенс ди Фалку, Хилберто Мартиньо, Норма Блум, Мариу Кардозу, Беатрис Лира, Леа Гарсия

Краткое описание

Действие разворачивается в Бразилии в 1868 году. Скромная Изаура — рабыня, работающая на фазенде командора Алмейды. Девушка мечтает сбросить оковы, мешающие ее нормальной жизни, но не может этого сделать. А тут еще и сын командора Леонсио начинает проявлять к Изауре любовный интерес.

Это первый иностранный сериал в СССР, который стал мегапопулярным. Бразильские страсти были непривычны и новы для жителей страны, поэтому «Рабыня Изаура» увлекла миллионы людей. Попутно эта мелодрама породила долгоиграющую популярность бразильских сериалов в СССР и России.

Вот только сейчас смотреть сериал сложно из-за низкого качества съемки и посредственного сценария. Так что успех объясняется именно новизной формата для советского зрителя.

«Королек — птичка певчая»

Дата выхода в СССР: 1990

Страна: Турция

В главных ролях: Аидан Шенер, Кенан Калав, Садри Алышык, Зафер Эргин, Тильбе Саран, Хаяти Хамзаоглу, Томрис Огузалп

Краткое описание

Фариде — умная и смелая девушка, живущая с тетей. Однажды она влюбляется в кузена Кямрана, который отвечает ей взаимностью. Кажется, что теперь уже ничто не может помешать их счастью, но неожиданно Фариде узнает о мимолетном романе избранника в Европе.

Оскорбленная предательством, девушка уезжает из дома. Она отправляется в глухую провинцию, чтобы учить детей и заниматься просветительской деятельностью. Вот только сердце Фариде требует новой встречи с Кямраном.

Этот сериал тоже мелодраматический, но куда менее затянутый, чем «Рабыня Изаура». К тому же проект снят по легендарному роману Решата Нури Гюнтекина, который поднимал в своем произведении важные вопросы о проблемах Турции. Так что это тот самый случай, когда можно не только попереживать за героев, но и узнать что-то новое о далекой стране.

«Четыре танкиста и собака»

Дата выхода в СССР: 12 ноября 1966

Страна: Польша

В главных ролях: Януш Гайос, Франчишек Печка, Влодзимеж Пресс, Малгожата Немирска, Витольд Пыркош, Пола Ракса, Веслав Голас

Краткое описание