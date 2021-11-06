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Не будите в Тигре зверя: Как правильно подготовиться и встретить Новый год-2022

Новый год. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

До Нового года остается меньше двух месяцев, и потихоньку мы все начинаем готовиться к его встрече. Предстоящий год по восточному гороскопу пройдет под символом Голубого или Водного Тигра — хищника, которого не стоить злить. Как правильно обустроить свое жилье, чтобы благородный, мудрый и проницательный Тигр принес в будущем году лишь хорошее, рассказало «Утро.ру», пишет Пятый канал.

Тигр, хоть и отличается силой и благородством, но при этом он бескомпромиссный и суровый. Хищник символизирует сразу две энергии — дерево и воду, поэтому год под его покровительством обещает только хорошее. Дерево принесет стабильность, уверенность и осуществление задуманного, а вода станет помощником в поиске себя и раскрытии творческого потенциала.

Хозяин 2022 года очень любит единый стиль в украшении квартиры. Лучше всего отдать предпочтение таким цветам, как голубой, серебристый, синий, вишневый, белый. Но сочетание этих цветов с черным, желтым, золотистым, или оражневым не разозлит Тигра.

Чтобы Голубой Тигр был благосклонен, до наступления 2022 года необходимо закончить ремонт. Причиной тому является его огромная любовь к порядку и чистоте. И из-за этого не стоит украшать квартиру слишком разнообразно. Достаточно лишь гирлянды, мишуры и хлопушки.

И еще один способ порадовать и задобрить символ будущего года — это поставить в квартире живую елку вместо искусственной. Если следовать этим не хитрым правилам, уверяют астрологи, Голубой Тигр обязательно привнесет в вашу жизнь лишь хорошее и положительное.

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