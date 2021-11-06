Не будите в Тигре зверя: Как правильно подготовиться и встретить Новый год-2022

Тигр, хоть и отличается силой и благородством, но при этом он бескомпромиссный и суровый. Хищник символизирует сразу две энергии — дерево и воду, поэтому год под его покровительством обещает только хорошее. Дерево принесет стабильность, уверенность и осуществление задуманного, а вода станет помощником в поиске себя и раскрытии творческого потенциала.

Хозяин 2022 года очень любит единый стиль в украшении квартиры. Лучше всего отдать предпочтение таким цветам, как голубой, серебристый, синий, вишневый, белый. Но сочетание этих цветов с черным, желтым, золотистым, или оражневым не разозлит Тигра.

Чтобы Голубой Тигр был благосклонен, до наступления 2022 года необходимо закончить ремонт. Причиной тому является его огромная любовь к порядку и чистоте. И из-за этого не стоит украшать квартиру слишком разнообразно. Достаточно лишь гирлянды, мишуры и хлопушки.