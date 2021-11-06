Жена Константина Ивлева, ради которой он бросил семью, ждет первенца

Конечно, я очень долго ждала этой беременности. Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все. Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда мы познакомимся с нашим ребенком,