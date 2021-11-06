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Жена Константина Ивлева, ради которой он бросил семью, ждет первенца

Свадьба Константина Ивлева и Валерии Куденковой. ФОТО: Скриншот с Instagram

Молодая супруга шеф-повара официально объявила о беременности. Через несколько месяцев она подарит Ивлеву ребенка, который станет для него уже третьим, пишет Экспресс газета.

Молодая супруга звездного шеф-повара Константина Ивлева объявила о беременности. 29-летняя Валерия Куденкова официально подтвердила, что она ждет первенца. Слухи об этом ходили в светской тусовке уже несколько недель, однако только сейчас получили официальное подтверждение. В интервью с журналистами издания «7 дней» жена телеведущего рассказала, что через несколько месяцев она впервые станет мамой.

Конечно, я очень долго ждала этой беременности. Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все. Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда мы познакомимся с нашим ребенком,

— сказала Лера в интервью изданию.

Недавняя выпускница журфака МГУ не сомневается, что ее муж будет самым заботливым, любящим и ласковым отцом. Что же касается самого Ивлева, то ему тоже не терпится вновь ощутить радость отцовства. Сейчас он воспитывает двух детей от первого брака — Матвея и Марусю. Однако шеф-повар не скрывал, что ему очень хотелось еще одного ребенка, уже от Леры.

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