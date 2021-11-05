«Меня много раз спрашивали, избил ли меня муж, но нет: мой супруг слишком хороший для этого. У меня случился неудачный приступ в магазине и я упала лицом вниз. Кто-то вызвал скорую, но я три минуты билась лицом о пол, потому что никто не смог прийти на помощь».

Именно так страдающая эпилепсией 31-летняя Хелен Таммсаар из Тарту написала в социальной сети в июне, восстанавливаясь после очередного приступа болезни. По словам женщины, люди просто не знают, как себя вести в подобных ситуациях.

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«Мое лицо не было бы в таком ужасном состоянии, если бы кто-нибудь подложил мне под лицо что-то смягчающее, например футболку, толстовку, куртку или мягкую сумку. Я понимаю, что у людей создается впечатление, что мы обычные пьяницы», – говорит Таммсаар и признает, что часто делаются преждевременные выводы. Летний пост в Facebook был проиллюстрирован фотографией лица Хелен, покрытого синяками.