Юлия Барановская: «Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение уйти»

Почти десять лет назад Барановская осталась одна с маленькими детьми на руках. Расставание с футболистом было тяжелым испытанием в ее жизни. Юлия не понимала, почему Аршавин так поступил, но грязью экс-возлюбленного она никогда не поливала, пишет Starhit.ru.

«С Андреем я прожила абсолютно счастливые девять лет. Что случилось потом, объяснить сложно. В один момент он перестал быть тем человеком, которого я знала все эти годы... Самый тяжелый этап для меня прошел, но не могу сказать, что все до конца улеглось на душе. Может быть, на это понадобятся долгие годы», — говорила она в одном из первых интервью после случившегося.

Но Юлия не опустила руки, она сконцентрировалась на воспитании детей и на карьере. Спустя годы она с теплом вспоминает о бывшем избраннике. Барановская рада, что в ее жизни сложилось именно так. По ее мнению, не расставшись с Андреем, она бы никогда не стала тем, кто она есть сейчас.

«Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях. Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой я стала внутри, и я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — сделала признание Юлия в своей программе «Быть человеком».

Напомним, что Юлия встретила перспективного футболиста еще будучи студенткой. В 20 лет она подарила футболисту первенца и, оставив вуз, посвятила себя семье. Аршавин тогда строил карьеру в «Зените», а затем получил приглашение в лондонский «Арсенал». Спортсмен с гражданской супругой и уже двумя детьми переехали в Англию.

Когда контракт с зарубежным клубом закончился, Андрей вернулся в Петербург. А Барановская с наследниками осталась в Лондоне — они уже хорошо обустроились и привыкли к жизни в Англии. Кроме того, Юлия ждала третьего ребенка.

Но на родине Аршавин довольно быстро нашел новую пассию — модель Алису Казьмину, на которой вскоре и женился. Официального брака с Барановской он не заключал. Юлия осталась одна в чужой стране, без алиментов и беременная третьим ребенком.