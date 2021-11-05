Пт, 5.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Юлия Барановская: «Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение уйти»

Юлия Барановская. ФОТО: Anton Novoderezhkin

Ведущая никогда не скрывала, что разрыв с Аршавиным дался ей очень тяжело. Его поступок она называла не иначе как предательством. Но спустя годы Юлия отпустила все обиды, сейчас она благодарна футболисту за все то, что случилось в ее жизни.

Почти десять лет назад Барановская осталась одна с маленькими детьми на руках. Расставание с футболистом было тяжелым испытанием в ее жизни. Юлия не понимала, почему Аршавин так поступил, но грязью экс-возлюбленного она никогда не поливала, пишет Starhit.ru.

«С Андреем я прожила абсолютно счастливые девять лет. Что случилось потом, объяснить сложно. В один момент он перестал быть тем человеком, которого я знала все эти годы... Самый тяжелый этап для меня прошел, но не могу сказать, что все до конца улеглось на душе. Может быть, на это понадобятся долгие годы», — говорила она в одном из первых интервью после случившегося.

Но Юлия не опустила руки, она сконцентрировалась на воспитании детей и на карьере. Спустя годы она с теплом вспоминает о бывшем избраннике. Барановская рада, что в ее жизни сложилось именно так. По ее мнению, не расставшись с Андреем, она бы никогда не стала тем, кто она есть сейчас.

«Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях. Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой я стала внутри, и я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — сделала признание Юлия в своей программе «Быть человеком».

Напомним, что Юлия встретила перспективного футболиста еще будучи студенткой. В 20 лет она подарила футболисту первенца и, оставив вуз, посвятила себя семье. Аршавин тогда строил карьеру в «Зените», а затем получил приглашение в лондонский «Арсенал». Спортсмен с гражданской супругой и уже двумя детьми переехали в Англию.

Когда контракт с зарубежным клубом закончился, Андрей вернулся в Петербург. А Барановская с наследниками осталась в Лондоне — они уже хорошо обустроились и привыкли к жизни в Англии. Кроме того, Юлия ждала третьего ребенка.

Но на родине Аршавин довольно быстро нашел новую пассию — модель Алису Казьмину, на которой вскоре и женился. Официального брака с Барановской он не заключал. Юлия осталась одна в чужой стране, без алиментов и беременная третьим ребенком.

По признанию ведущей, тогда ей очень помогли близкие и друзья, а детям она долгое время не говорила о случившемся. Позднее Барановская написала книгу о жизни с Аршавиным, сделала карьеру на телевидении и отсудила у бывшего гражданского мужа половину его доходов. Все это время футболист не желал видеться со своими отпрысками и только в 2018 году встретился с наследниками.

НАВЕРХ
Back